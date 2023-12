Uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:

Hallituksen jäsen Satu Jaatinen, Asikkalatalot Oy, Asikkala

Toimitusjohtaja Veijo Oksman, Siivouspalvelu Trinomi Oy, Lahti

Neuvonta- ja kehittämispalveluiden johtaja Jarno Saarinen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Osakas Fleet Innovation Oy:ssä ja One1 Oy:n myynti- ja kehitysjohtaja Sakari Viitanen, Hattula

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut noin 520 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraava HHJ-kurssimme järjestetään 30.1.2024 alkaen Lahdessa. Lisäksi järjestämme HHJ-puheenjohtajakurssin Hämeenlinnassa 16.-17.5.2024, johon osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista”, Eerikäinen kertoo.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavan tutkinnon ilmoittautuminen päättyy 8.1.2024 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 20.3.2024.