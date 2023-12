Tiesuunnitelma valtatien 4 parantamiseksi Aholaidan ja Lohikosken välillä tauolle toistaiseksi

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelmaa valtatien 4 parantamiseksi Jyväskylän Aholaidan ja Lohikosken välillä. Suunnittelutyö eteni lausuntopyyntövaiheeseen keväällä 2021. Jyväskylän kaupunki päätti syyskuussa 2023 olla antamatta asiasta lausuntoa ja viittasi syksystä 2022 kevääseen 2023 työskennelleen kaupunginhallituksen asettaman ohjausryhmän kannanottoon.

Ohjausryhmän kannanotto sisältää eräitä tiensuunnitelman sisällön kannalta selkeitä näkemyksiä. Pääosa kannanoton asioista liittyy kaupungin maankäytön ja katuverkon suunnitteluun. Asioilla on voimakas yhteys maanteiden suunnitteluun, mutta ratkaisut niistä tekee Jyväskylän kaupunki.

”Suunnittelutyön pitkittyminen on ikävää ja haittaa merkittävästi sekä valtatien kehittämistä että hidastaa keskeisellä paikalla olevan kehittyvän alueen suunnittelua”, toteaa yksikön päällikkö Minna Immonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Kaupungin kannanotto linjaa, että Tourulan eritasoliittymä olisi uudelleen järjesteltävissä niin, että valtatien liikenne kytkeytyy katuverkkoon Tourulantien kautta. Jyväskylän kaupungin alustavien selvitysten perusteella tämä olisi tietyin edellytyksin mahdollista, mutta vaatii lisäselvityksiä.

Tavoitteena purkaa liittymien ruuhkaisuutta

Valtatien 4 ja Lohikoskentien / Laukaantien (maantie 637) liittymän parantaminen on oleellinen osa suunnitelmakokonaisuutta liittymän ruuhkautuessa päivittäin pahoin. ELY-keskuksen saama kannanotto jättää epäselväksi kaupungin tahtotilan suunnittelutyön jatkamiselle.

”Tässä tilanteessa ELY-keskus ei voi jatkaa suunnittelua eikä tehdä esityksiä hankkeen sisällyttämisestä Väyläviraston investointiohjelmaan. ELY-keskuksella on kuitenkin hyvä keskusteluyhteys Jyväskylän kaupungin kanssa ja uskon, että epäselvät asiat voidaan ratkaista ja suunnittelua jatkaa”, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen toteaa.

Valtatielle 4 Jyväskylän kohdalla tehtävien ratkaisujen tulee olla korkeatasoisia ja yhteneväisiä valtatiellä tehtävien muiden ratkaisujen kanssa. Valtatie 4 on osa TEN-t-ydinverkkoa ja pääväyläverkkoa. Valtatie 4 on Suomen merkittävin etelä-pohjoissuuntainen väylä ja merkittävä elinkeinoelämän reitti. Valtatiellä 4 on myös tärkeä kansainvälinen rooli.

Valtion tavoitteena on parantaa valtatien 4 nykytilannetta ja poistaa Jyväskylän kohdalla olevat ongelmakohdat. Ongelmat aiheutuvat mm. nykyisten liittymien läheisyydestä suhteessa toisiinsa. Tästä aiheutuu merkittävää haittaa niin liikenneturvallisuudelle kun liikenteen sujuvuudellekin.