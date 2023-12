Tule seuraamaan performanssia Vaasan Taidehalliin 12.12.

Performatiivisessa esityksessä taiteilijat Bekim Hasaj ja Valentina Gelain rakentavat päivän aikana uuden teoksen näyttelytilaan ja katsojat voivat piipahtaa seuraamaan taiteilijoiden työskentelyä.

Performanssit muokkaavat näyttelyä esittelemällä uusia teoksia, jotka liittyvät interaktiiviseen installaatioon ”Drops – close, on our own” ja ’Over-painted’ sarjaan. Performanssia on tukenut Nygréns stiftelse.

Pohjanmaan eri alueista ja tiloista inspiroituneet taiteilijat esittävät monitaiteellisessa näyttelyprojektissaan Dripping Cavities vuoropuhelua ja kohtaamisia videotaiteen, valokuvauksen, digitaalisen ja plastisen taiteen sekä maalauksen keinoin.

Näyttely on esillä 4.11.2023–14.1.2024 Vaasan Taidehallissa. Taidehalliin on maksuton sisäänpääsy.