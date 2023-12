Kutsu medialle: Ympärillämme myllertää – onko yrityksillämme resilienssiä?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastauksia saadaan torstaina 14. joulukuuta, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla järjestää Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG) -tutkimushankkeen loppuseminaarin.

Julkaisemme uunituoreita tutkimustuloksia hankkeen teemoista. Tilaisuudessa yritysten uudistumista ja kriisinsietokykyä tarkastelevat Etlan tutkimusjohtajat Jyrki Ali-Yrkkö ja Heli Koski sekä tutkimuspäällikkö Olli Ropponen.

Aika: Torstaina 14.12. klo 9–10

Paikka: Elinkeinoelämän keskusliiton auditorio, 2 krs., Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Tilaisuuden alustava ohjelma:

8.30 Aamukahvitarjoilu

9.00 Tilaisuuden avaus

9.10 Yritysten investoinnit dataan ja tuottavuus korona-aikana / Tutkimusjohtaja Heli Koski, Etla

9.25 Maailmassa kuohuu, muuttuvatko arvoketjut? / Tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, Etla

9.40 Yritystuet korona-aikana, mitä saatiin aikaan ja millä hinnalla? / Tutkimuspäällikkö Olli Ropponen, Etla

9.55 Keskustelu

10.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma on alustava ja tarkentuu vielä.

Ilmoittautuminen keskiviikkoon 13.12. klo 9 mennessä ilmoittautumislomakkeella.



Yritysten resilienssi globalisaation aikakaudella (CRIEG) on Business Finlandin rahoittama tutkimushanke, joka alkoi vuonna 2021. Hankkeessa on tutkittu yritysten kriisinsietokykyä ja uudistumista koronakriisissä. Lisäksi on selvitetty, millaisia ovat olleet koronan pysyvämmät vaikutukset yrityksiin. Etla on vastannut hankkeen toteutuksesta yhdessä VTT:n kanssa. Lisäksi hankkeessa on tehty kansainvälistä yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: University of Strathclyde (Iso-Britannia), LUISS University (Italia) sekä Lunds universitet (Ruotsi).