Puhtausalan vuoden teko 2023: Suomen ensimmäisen digisiivoojan palkkaaminen

Digisiivoojan palkkaamalla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on edistänyt teknologista kehitystä puhtausalalla. Digisiivoojan myötä työn tuottavuus on kasvanut, resurssit riittävät paremmin ja koneellinen siivous on tuonut lisää laatua työn jälkeen. Lisäksi robotin kerryttämä data on tuonut apua työn suunnitteluun. Samalla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on viestinyt puhtausalalla olevista uudenlaisista uramahdollisuuksista ja tehnyt alaa mielenkiintoiseksi tuleville puhtausalan ammattilaisille.

– Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden rohkea ja innovatiivinen uuden tehtävän ja tehtävänimikkeen käyttöönotto on juuri sitä, mitä puhtausala juuri nyt tarvitsee. Yritys on tullut ulos mukavuusalueeltaan ja löytänyt keinoja alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi sekä ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi, perustelee Koppelo valintaansa.

”Rakennetaan tuulimyllyjä suojamuurien sijaan”

Koppelo olisi mielellään suonut palkinnon kaikille finalisteille. Voittaja kuitenkin valikoitui valmiudesta lähteä kehittämään uutta tulevaisuutta puhtausalalle – unohtamatta vakiintuneita toimintatapoja tai alan historiaa.

– Teknologinen kehitys ja robotiikka tulevat pikkuhiljaa työntekijöiden avuksi kaikilla aloilla. Teknologinen kehitys on väistämätöntä, joten meidän on hyvä rakentaa tuulimyllyjä suojamuurien sijaan kaikilla aloilla. Lähdetään siis rohkeasti ottamaan robotiikasta hyöty irti ja kehittämään sitä meitä hyödyttäväksi apulaiseksi!, Koppelo perustelee.

Robotti on digisiivoojan työkaveri

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut palkkasi Tual Khan Dalin digisiivoojaksi Päijät-Hämeen keskussairaalaan kesällä 2023. Dal työskentelee päivittäin siivousrobotin kanssa: ohjelmoi robottiin siivousalueita, valvoo robotin työskentelyä sekä huolehtii samanaikaisesti muista työtehtävistään kuten vuodehuollosta sekä muista puhtaanapitoon liittyvistä töistään.

Vuoden teoksi olivat ehdokkaina Suomen ensimmäisen digisiivoojan lisäksi Mikkelin Pesulan ja Original Sokos Hotel Mikkelin ekologinen puhdistusmenetelmäkokonaisuus sekä Taitotalon ainutlaatuinen toimintatapa puhtausalan koulutuksessa.