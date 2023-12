Ma. Oikeusneuvos Pasi Pölösestä korkeimman oikeuden jäsen

Pölönen on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.4.2023 alkaen. Sitä ennen hän toimi apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017 ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijänä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi Pölösellä on kokemusta lakimiehen tehtävästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä, ja hän on työskennellyt myös tutkijana. Koulutukseltaan Pölönen on oikeustieteen tohtori.