Solita valittiin yhdeksi maailman parhaista työpaikoista naisille Women in Tech 2023 -kilpailussa

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita voitti pronssia kansainvälisen Women in Tech Global Awards 2023 -kilpailun kategoriassa Paras työpaikka naisille teknologia-alalla (Best Workplace for Women in Tech). Kilpailun järjestää WomenTech Network, joka on maailman suurin teknologia-alalla työskentelevien naisten yhteisö. Yhteisöllä on toimintaa 172 maassa.

1183 kilpailijaa 128 maasta 20 kategoriassa

Solita valittiin 3 parhaan joukkoon kategoriassa ‘Paras työpaikka naisille teknologia-alalla’. Perusteluina olivat muun muassa naisten tukeminen teknologia-alalla, innovatiiviset kehitysohjelmat, yrityskulttuurin määrätietoinen rakentaminen ja monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen.

Kategorian 10 finalistia Solitan lisäksi olivat: Enbridge, Epam, Hut 8, Insider Inc., MarketStar, Meta, Qualtrics ja Sigma Software Group. Voittajat julkistettiin 1. joulukuuta Women in Tech Global Awards 2023 -palkintoseremoniassa. Finalistit valitsivat alan asiantuntijoista koostuva tuomaristo, joka arvioi hakemukset ja valitsee palkinnon saajan.

”Arvostettu Women in Tech -palkinto heijastaa sitoutumistamme tasa-arvoisen ja kaikki mukaan ottavan ympäristön luomiseen. Matkamme tähän saavutukseen on ollut maraton, ei sprintti, ja on upeaa, että pitkäjänteinen työmme tällä saralla sai nyt kansainvälistä tunnustusta”, kommentoi Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

Women in Tech Global Awards 2023 palkinnot jaetaan vuosittain Women in Tech -konferenssin jälkeen. Women in Tech -tapahtuma on maailman suurin virtuaalikonferenssi teknologia-alalla työskenteleville naisille.

Lisätietoja Women in Tech -kilpailusta:

Best Workplace for Women in Tech Award | Women in Tech Network

WomenTech –verkoston tapahtumat ja ohjelmat

Lisätietoja:

Solita, Ossi Lindroos, toimitusjohtaja, +358 40 750 7637, ossi.lindroos@solita.fi

Solita, Outi Sivonen, CHRO, +358 50 392 6789, outi.sivonen@solita.fi