Wpd Finland muuttuu wpd Suomeksi

Wpd Suomi Oy kuuluu saksalaisomisteiseen kansainväliseen wpd-konserniin, joka on erikoistunut tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen. Yhtiö on toiminut uusiutuvan energian alalla vuodesta 1996, mistä lähtien se on kerryttänyt vankkaa kokemusta vaativien hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Wpd Suomen toimitusjohtajan Heikki Peltomaan mukaan erityisesti Suomessa hankkeet ovat toteutuneet erinomaisesti.

- Olemme kehittäneet ja rakentaneet täällä tuulivoimapuistoja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa paikallisten maaomistajien ja kansallisen tason kumppaneiden kanssa jo kuudentoista vuoden ajan. Tuemme suomalaista teollisuutta pitkäaikaisin sähkönmyyntisopimuksin, luomme työpaikkoja ja teemme tätä työtä Suomelle. Siksi wpd Suomi Oy on oikeampi nimi meille kuin wpd Finland Oy.

Peltomaa iloitsee uudesta wpd Suomi -nimestä ja missiosta. Hän arvelee uudistuksen herättävän myös mahdollisia kysymyksiä siitä, mihin muutosta tarvitaan.

- Nimenmuutoksen ja viestintäuudistuksen tarkoitus ei ole häivyttää alkuperäämme saksalaisomisteisena yrityksenä. Päinvastoin olemme ylpeitä yrityksen globaalista taustasta. Wpd:llä on monta tukijalkaa ja yhtiö toimii yli 30 maassa, joissa se omistaa lähes 1500 tuulivoimalaa antaen vakaan taloudellisen pohjan wpd:n tekemiselle suhdanneheittelyidenkin keskellä, Heikki Peltomaa kertoo.

Wpd Suomella on kaksi toimistoa, jotka toimivat Espoossa ja Oulussa, joissa henkilöstöä on kolmekymmentä. Rakennettuja puistoja on kuusi, ja niissä on yhteensä yli sata voimalaa. Voimaloiden tuotanto vastaa noin kahta prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Kuluvan vuoden 2023 aikana valmistuu kaksi tuulivoimapuistoa, seitsemäs puisto on rakenteilla, ja hankekehityksessä on kymmenen puistoa, jotka vastaavat noin 400 tuulivoimalaa. Lähitulevaisuudessa wpd Suomi Oy laajentaa uusiutuvan energian portfoliotaan merkittävästi aurinkovoiman parissa.

Yrityksen y-tunnus, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot pysyvät ennallaan.