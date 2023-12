Yrittäjägallup: Lähes puolet yrittäjistä kannattaa kesälomien siirtoa

Yrittäjägallupin mukaan 45 prosenttia yrittäjistä kannattaa kesälomien siirtoa muutamalla viikolla siten, että myös elokuu olisi Suomessa lomakuukausi.

Aihe on kuitenkin yrittäjiä jakava, sillä 28 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista vastusti siirtoa.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi 1 300 pk-yritysten edustajaa marraskuun alkupuolella.

– Hallituksen pitäisi selvittää kesälomien siirtämistä ja siirtymistä tältä osin eurooppalaiseen käytäntöön, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Lomien siirtämisen kannatus on selvästi suurinta kaupan alalla, jolla 59 prosenttia kannattaa kesälomien siirtoa. Alueellisesti siirrolla on eniten kannatusta Pohjois- ja Itä-Suomessa. Vähiten kannatusta on pääkaupunkiseudulla.

– Tällä hetkellä on usein tilanne, että yrityksissä ei ole enää koululaisia ja opiskelijoita kausityöntekijöiksi, kun matkailijavirrat muualta lisääntyvät. Monen yrittäjän ja yrityksen tilanne paranisi, jos siirtyisimme tässä eurooppalaiseen valtavirtaan, Pentikäinen jatkaa.

– On kuitenkin hyvä huomata, että asia jakaa yrittäjäkuntaa. Myös nykyisellä perinteisellä lomakaudella on kannatusta. Monella ei ole myöskään asiaan selvää kantaa, Pentikäinen lisää.

Tutustu tarkemmin tuloksiin tästä.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 301 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 1.–10.11.2023. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.