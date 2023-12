Suomalainen teknologia-, data- ja designyhtiö Solita on ostanut puolalaisen Future Mindi -yhtiön osakekannan. Future Mind on Puolan johtavia digitaalisen transformaation konsointiyhtiöitä. Investointi on Solitalle ensimmäinen askel Puolan markkinoille. Yhdessä yritykset muodostavat yli 2 000 digitaalisen transformaation ammattilaisen yhtiön Euroopassa.