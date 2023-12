Valtionavustuksia yksityisteiden perusparannuksiin joudutaan priorisoimaan

Joutsan Riionlammelle rakennetaan pohjapato 4.12.2023 12:17:09 EET | Tiedote

Joutsan Mieskonmäen ja Pärnämäen välimaastossa sijaitseva Riionlampi on ollut aiemmin erinomainen lintuvesi, mutta viime vuosikymmeninä linnuston parimäärät ovat hiipuneet. Yhtenä kunnostustoimenpiteenä lammelle on suunniteltu pohjapadon rakentamista, joka on nyt toteutumassa joulukuun alkupäivinä. Pohjapadolla nostetaan lammen keskivedenkorkeutta 20 senttimetrillä.