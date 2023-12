Vaasalaiselle Adiabatixille läpimurto: merkittävä ydinvoima-alan toimitus yhdelle maailman suurimmista energiayhtiöistä

Vaasalainen Adiabatix on sopinut yhdessä ranskalaisen partnerinsa Altradin kanssa merkittävästä toimituksesta yhdelle maailman suurimmista energiayhtiöistä, ranskalaiselle EDF:lle. Toimituksessa on kyse Adiabatixin kehittämästä RMI (Reflective Metallic Insulation) -eristeratkaisusta, joka on suunniteltu parantamaan ydinvoimaloiden turvallisuutta. Adiabatix toimittaa EDF:lle RMI-eristeratkaisut 20:een Ranskassa sijaitsevaan ydinreaktoriin. Ensimmäiset toimitukset tehdään vuonna 2025, ja projekti valmistuu vuoden 2030 loppuun mennessä.