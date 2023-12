Näitä suomalaisia elintarvikkeita päätyy tänä jouluna saksalaisten ruokakoreihin

Business Finlandin Food from Finland -ohjelman toteuttaman Suomi-kampanjan aikana tuotteet on aseteltu houkuttelevasti asiakkaiden nähtäväksi. Jos tuotteet saavat kampanjan aikana hyvää palautetta, ne voivat jäädä myymälöiden pysyvään valikoimaan. Koska monet tuotteet ovat kauppiaille ennalta tuntemattomia, otetaan myyntiin vain erä kerrallaan.

– Kauppiaat eivät halunneet aluksi esimerkiksi ottaa loimulohta palvelutiskin myyntiin, koska eivät tunteneet tuotetta. Testin ja kuluttajapalautteen jälkeen lohi oli loppuunmyyty kahdessa päivässä. Tämän jälkeen kauppiaat ottivat lohta kymmenkertaisen määrän myyntiin, sanoo Lili Lehtovuori. Hän työskentelee Business Finlandissa ja vastaa Food from Finland -ohjelman aktiviteeteista Saksassa.

– Suomalainen kala, ja varsinkin loimulohi on erittäin kysyttyä, jatkaa Johanna Pfeiffer, FinDe Business Consultingista. Hän työskentelee Saksassa Food from Finland -ohjelman kumppanina ja on saanut promottua Suomi-viikkoja Edekan lisäksi myös toiseen vahvaan saksalaiseen kauppaketjuun Reween. Seuraavaksi suomalaiset tuotteet esitellään kaikille Edeka Nordin 700 myymälälle.

Kauppiaat suosittelevat tuotteita toinen toisilleen



Suomalaiset yritykset ovat päässeet Saksan haastavalla päivittäistavaramarkkinalla eteenpäin. Yksi keino herättää kauppiaiden kiinnostus ja motivaatio on tuoda kaupan edustajat Suomeen, jotta he saavat oman Suomi-kokemuksen. Tänä vuonna Business Finlandin Food from Finland -ohjelma järjesti kaksi suurta tapahtumaa Suomessa, joihin osallistui 12 Saksan kaupan edustajaa.

Saksalaisia ostajia saapui Pohjoismaiden Michelin-tähtien julkistamistilaisuuden yhteydessä järjestettyihin oheistapahtumiin sekä erilliseen Lounais- ja Etelä-Suomeen suuntautuneeseen ruokamatkaan. Vierailijat tutustuivat muun muassa suomalaisten City-Marketien tarjontaan sekä suomalaisiin elintarvikeyrityksiin. Tapaamisissa esittäytyneet yritykset ovat nyt esillä Edekan Suomi-viikoilla, näitä ovat:

Antsun sinappi, Atrian lihatuotteet, Birkkalan tilan spelttituotteet, Deliverden salaatinkastikkeet, Finnish Plantin ruusun terälehtihillo, Kouvolan lakritsi, Laitilan Kukon gluteeniton olut, Lignell & Piispasen alkoholijuomat, MeEat Food Techin kasviproteiinituotteet, Moodfoodin gluteeniton luomumysli ja Nordqvistin tee.

– Kauppiaat jakavat keskenään tietoa hyvistä tuotteista ja sitä kautta kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan on noussut kuin pullataikina, kertoo Lili Lehtovuori.



Food from Finland -ohjelma edisti suomalaisen ruoan ja juoman tunnettuutta Saksassa

Suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien vienti Saksaan kasvoi Food from Finland -ohjelman aikana peräti 135 %, eli 64 miljoonasta eurosta (2014) 150 miljoonaan euroon (2022).. Business Finlandin Food from Finland -ohjelma on toiminut merkittävänä ovenavaajana suomalaisille elintarvikeyrityksille Saksan haastavalla päivittäistavaramarkkinalla. Ohjelmabrändin turvin on päästy pitkälle, sillä isot ketjut ja tukut luottavat uskottaviin tahoihin.

Food from Finland -ohjelman rakentamia toimivia konsepteja ovat olleet muun muassa ostajatapahtumat, messujen Suomi-paviljongit, Suomi-viikot myymälöissä ja Amazon FBA Light -ohjelma. Vuonna 2014 alkanut Food from Finland päättyy 2023 lopussa.

Miten saada myynti vauhtiin Saksassa

Lehtovuori ja Pfeiffer listaavat asioita, joita Saksaan suuntaavien elintarvikeyritysten kannattaa huomioida.

Saksan kulttuurin ja kaupan tuntemus.

Tuotteiden pakkausmerkinnät, kieli ja ilme on syytä lokalisoida, jotta myyntikanavat saadaan avattua.

Suomen kaukainen sijainti suhteessa Keski-Eurooppaan on kannustanut yritykset yhteistyöhön muun muassa logistiikassa.

Vienti edellyttää systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Suomalaisille laadukkaille ja puhtaille tuotteille on kysyntää Saksassa, mutta yritysten tulee myös muistaa verkostojen ja henkilökohtaisten suhteiden luonnin merkitys. Lopulta kauppaa kuitenkin tehdään ihmiseltä ihmiselle.

Kauppias Jens Bockelmann, Edeka Putlitz ja Wittenberge, kertoo mitä Suomi-viikoilla oli tarjolla vuonna 2022. Tuotevalikoima kasvoi vuoden aikana kuudella brändillä ja joulukuun alussa alkavilla Suomi-viikoilla mukana on jo yksitoista suomalaista brändiä. Katso video: https://mediabank.businessfinland.fi/l/PQCH2xhdzmsj