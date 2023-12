Ravintola Tammiston Kuulas Naantalissa tarjoaa Suomen parhaat ruokaelämykset

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun tarkoituksena on tuoda esiin Suomen ruokamatkailun kärkituotteita ja innovatiivisia ratkaisuja. Tänä vuonna kisaan osallistui 46 monipuolista ja tasokasta ruokamatkailutuotetta, ja kisan erityistavoite oli saada mukaan vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvia tuotteita.

Kilpailun voittajaksi ja Suomen parhaiksi ruokamatkailutuotteiksi 2023 nousivat naantalilaisen Tammiston Kuulas -ravintolan tuotteet, yrittäjä Anu Vaissi-Harismaan ideoimat Piknik omenapuun alla ja Taste of Archipelago -tapahtuma. Palkinnon Vaissi-Harismaalle luovutti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah Hungry for Finland -festivaaleilla Helsingissä torstaina 30.11.

Piknik omenapuun alla ja Taste of Archipelago palkittiin kokonaisuutena, sillä niitä voi yhdistellä toisiinsa. Raati kiittää perusteluissaan, että molemmissa tuotteissa on tavoitettu jotain erilaista ja innovatiivista, unohtamatta yhteistyötä paikallisten tuottajien ja toimijoiden kanssa.



Hungry for Finlandin raati kiittää Tammiston Kuulasta ruokamatkailutuotteista, jotka ovat autenttisia ja tarinallistettu oivaltavasti. Lisäksi vanhan talon henki omenapuineen on upeasti valjastettu tärkeäksi osaksi tuotetta.



– Piknik omenapuun alla on ihana ja elämänmakuinen ruokamatkailutuote. Tuote on myös sen hintainen, että monella on mahdollisuus nauttia siitä, arviointiraadin jäsen ja Haaga-Helian lehtori Kristiina Adamsson tiivistää.





Tammiston Kuulas -ravintola ammentaa tilan historiasta

Tammiston kuulas -ravintola toimii Naantalissa yli satavuotiaalla Tammiston tilalla. Yrittäjä Anu Vaissi-Harismaa on rakentanut lapsuudenkotiinsa menestyvän matkailualan yrityksen, joka tarjoaa kävijöilleen monipuolisia elämyksiä.

Vuonna 2022 perustettu Tammiston Kuulas -ravintola ammentaa ideoita ja tarinoita vanhasta agraarikulttuurista ja tilan historiasta. Ravintolan sydän on terassin hiiligrilli, jossa valmistetaan suurin osa ravintolan herkuista. Tammistossa voi nauttia myös vaikkapa palkitun Peltomiehen piknik-korin omenapuiden alla tai kahvitella taiteilija Katri Tätilän tapaan. Ravintola on ollut avaamisestaan asti erittäin suosittu, ja se palkittiin Visit Naantalin sekä Naantalin kaupungin myöntämällä Master-palkinnolla Naantalin matkailuelinkeinon edistämisestä.



– Piknik on ihana elämys, ja syy tulla vaikka vain päivämatkalle Naantaliin! Piknikin voi varata ja maksaa kätevästi netissä vielä saman aamupäivän aikana, jos ikkunasta sarastaa aurinkoinen päivä. Sateen sattuessa voi jo varatun piknikin vaihtaa ravintolamme palveluihin ja nauttia vaikkapa iltapäiväkahvit Katri Tätilän tapaan suositusta kahvipuhvetistamme ja istua nauttimassa elämästä sinisen salongin syleilyssä, kertoo Vaissi-Harismaa.

Hän on myös kehittänyt myös yrityksen majoitustoimintaa, ja Tammiston Kuulaksen kanssa samassa rakennuksessa toimiva Tammiston B&B tarjoaa yksilöllistä aamiaismajoitusta.

– Kannattaa varata majoitus muutamaksi päiväksi, jolloin ehtii nauttimaan piknik-korin lisäksi myös Naantalin, Turun ja saariston alueen tarjonnasta. Sijaintimme on loistava, sillä meillä pääse majoittumaan poissa kaupungin vilinästä, mutta Naantalin upea vanha kaupunki sijaitsee muutaman kilometrin päässä ja Turun keskustan tavoittaa 10 minuutissa autolla. Myös Saariston rengastien voit joko aloittaa tai päättää meiltä! Moni varaakin meiltä majoituksen reitin alkuun ja loppuun, jättää auton parkkipaikallemme muutamaksi päiväksi, ja käy pyöräilemässä reitin.

Tammiston Kuulas -ravintola on avoinna kesäkaudella sekä joulun aikaan. Kuulaksen joulu katetaan ravintolaan ajalle 10.–15.12.

Suomen parhaat ruokamatkailutuotteet 2023:



Piknik omenapuun alla tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia laadukkaita herkkuja räsymatolla istuen. Räsymaton ja herkkukorin saa viedä Tammiston puutarhaan omenapuiden alle. Piknik-korit tilataan etukäteen ja noudetaan ravintolasta, ja vaihtoehtoja on kaksi. Puutarhassa on myös A-oikeudet ja mukaan voi tilata vaikkapa Anun kehittämän Syytinkiläinen-nimisen juoman, joka tarjoillaan kannusta.

– Äitini tuli miniäksi Tammistoon, silloiselle viljelytilalle 60 vuotta sitten. Hänen päivittäisiin tehtäviinsä sisältyi eväiden vieminen korissa pellolle, siellä työskentelevälle isälleni ja muille peltomiehille. Eipä hän olisi osannut arvata, että joskus hänen tyttärensä tulee pokkaamaan palkinnon Suomen maa- ja metsätalousministeriltä tuotteesta, joka pohjautuu tähän arkiseen eväskoriin, miettii yrittäjä Anu Vaissi-Harismaa.



Tammiston Kuulaksen palkitut piknik-korit (28,50/hlö) ovat myynnissä kesäkaudella ja vain etukäteen tilattuna. Valittavana kaksi eri vaihtoehtoa, joista toinen on täysin vegaaninen. Piknik-korien sisällöstä voi nauttia Kuulaksen puutarhassa.

Peltomiehen piknik-koriin kuuluu varsikukkakaalisalaattia, piparjuurikermaviiliä & paahdettua lupiinirouhetta, poro-leipäjuustopiirasta, uuden sadon perunaa, pikkelöityjä kanttarelleja & kevätsipuliöljyä, Herkkujuustolan Mouhitaler-juustoa & hillottua omenaa, vadelmainen talkkunahyve, kaura-omenapaistos, Maalahden limppua & yrttilevitettä sekä Raikastamon omena-seljankukkalimonadia



Piikatytön piknik-koriin kuuluu varsikukkakaalisalaattia, piparjuuricremeä & paahdettua lupiinirouhetta, nyhtökaura-tomaattipiirasta, uuden sadon perunaa, pikkelöityjä kanttarelleja & kevätsipuliöljyä, Maalahden limppua & yrttilevitettä, Porlammin vegejuusto & hillottua omenaa, vadelmainen talkkunahyve, suklaakakkua ja Raikastamon omena-seljankukkalimonadia



Taste of Archipelago -tapahtuma toteutettiin Tammiston Kuulaksen ravintolassa ja pihapiirissä kesällä 2023 ensimmäistä kertaa osana Turun ruokaviikkoja. Hyvään ruokaan ja viineihin keskittynyt festivaali tarjoili hiiligrillissä valmistettuja suussa sulavia annoksia, paikallisten pientislaamoiden tuotteita, laatuviinejä ja Kuulaksen omia kesäsuosikkeja. Lisäksi puutarhassa nautittiin palkittua piknikkiä!

Tapahtuma oli oodi hyvälle ruualle ja juomalle, rennolle tunnelmalle ja yhdessäololle ja sen järjesti Tammiston Kuulas yhdessä kumppaniensa kanssa. Tapahtuman viinit valitsi huippusomelier, ravintoloitsija Samuil Angelov (ravintola Muru, Helsinki).

Kesän 2024 tapahtuma on jo suunnitelmissa, ja siihen etsitään parhaillaan yhteistyökumppaneita. Luvassa on ruokaa, juomaa, elävää musiikkia sekä hyvää fiilista ainutlaatuisessa miljöössä.

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kokonaisuuden lisäksi asiakaslähtöisyyteen ja elämyksellisyyteen. Raati arvosti myös paikallisuuden, lähiruoan ja tarinoiden hyödyntämistä sekä vastuullisuutta ja liiketoiminnallisuutta. Lisäksi arvioitiin ruokamatkailutuotteiden verkostoja ja yhteistyökumppaneita, digitaalisuutta sekä myynti- ja markkinointikanavien monipuolista hyödyntämistä. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa aitoa yhteistyötä.

Ruokamatkailukilpailussa palkittiin myös kaksi muuta merkittävää ruokamatkailutekoa: toiselle sijalle ylsi Ravintola Vårin Vår-menu ja kolmannelle sijalle Glowing Ember -kotaillallinen.

Arviointiraati antoi lisäksi kolme kunniamainintaa.

Vuoden 2023 kilpailu on järjestyksessä viides.

Lisätiedot ja haastattelut:

Anu Vaissi-Harismaa

Puh. +358445104293

anu@tammiston.com

Tammiston B&B

Ravintola Tammiston Kuulas





Kuvat: Tammiston Kuulas

Vapaaseen käyttöön tämän jutun yhteydessä