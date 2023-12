Kalaneuvoksesta suunnannäyttäjä vastuullisen kalan jäljitettävyydessä

Jonne Seppä luotsaamaan Ilmeen kasvua 27.4.2023 07:55:00 EEST | Tiedote

Mainostoimisto Ilme Oy on nimittänyt Jonne Sepän toimitusjohtajakseen 17.4.2023 alkaen. Uuden toimitusjohtajan tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa yrityksen liiketoimintaymmärrystä, ohjata asiakastyötä strategisempaan suuntaan sekä luotsata aktiivista kasvua. Ihmisläheinen yrityskulttuuri on lähellä Sepän sydäntä ja hänen toimintatapansa keskiössä.