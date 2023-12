Perhokalastus tekee vahvan esiinmarssin Vene 24 Båt -messujen kalastusalueelle

Perhokalastusbrändeistä ovat mukana Greys, Guideline, Hardy, Simms, Vision ja Airflow. Messujen ensimmäisenä viikonloppuna messuilla vierailevat Hardyn Alistair Dandie ja Howard Croston, joista viimeksi mainittu on perhokalastuksen maailmanmestari sekä henkilökohtaisella että joukkuetasolla. Mukana menossa ovat lisäksi mm. Kari ”Hissu” Hietalahti ja Sami Pilve. Perhobaanasta vastaava kalastusopas, perhokalastuskouluttaja ja Suomen perhokalastusmaajoukkueen kipparinakin toiminut Jani Ollikainen Merimaskusta on paikalla kaikkina messupäivinä ja pyörittää baanan toimintaa ja opastaa perhokalastuksessa. ”Perhokalastus on muuttunut kansanlajiksi ja sen suosio on kasvanut huikeasti. Välineiden saatavuus on helpottunut ja naisetkin ovat löytäneet perhokalastuksen. Hienoa, että perhokalastus pääsee nyt osaksi venemessujen kalastusaluetta ja mukaan kalastuksen ykköstapahtumaan. Perhobaanalla tullaan järjestämään myös erilaisia kisailuja ja esittelyjä. Ääneen pääsevät viikonloppujen aikana perhobrändien lähettiläät ja muut kiinnostavat perhokalastajat”, kertoo Ollikainen.

Suomen ykköstapahtuma kalastuksen saralla

Kalastuksella on oma vankka asemansa venemessujen tarjonnassa. Laadukas ohjelmasisältö esittäytyy yleisölle alueen kolmella ohjelmaestradilla; Alutroll-Tohatsu-ohjelmalavalla, Aalto-altaalla ja Perhonheittobaanalla. ”Venemessujen kalastus on "infotainmentia" parhaimmillaan. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa vuoden tärkeimpänä toimialan kohtaamisena. Koko ohjelma julkaistaan joulukuun loppupuolella. Jos on joululahjan hankinta vaikeaa kalamiehelle, niin lippu messuille on kyllä täysiosuma”, vinkkaa kalastusohjelman tuottaja Sami Pitkänen Pulp Agencystä.



Messuille tullaan tapaamaan kalastusoppaita, tuttuja ja totta kai myös messuisäntä Mikko ”Peltsi” Peltolaa. Tapahtuma kiinnostaa laajasti vapaa-ajankalastajia, jotka tulevat kalastusvälineiden ja -varusteiden lisäksi seuraamaan ohjelmaa ja tutustumaan kalastusveneisiin. Messuilla on vuosittain esittelyssä useita kalastusveneitä, jotka ovat varustettu uusimmilla tekniikoilla. Kalastajan Kanavan osastolla ovat esittelyssä mm. Finval 595 DC FishPro, Alutroll 465 Trooper sekä Päijän-soutuvenekonsepti. VBoats esittelee Vizion -veneitä ja Waltic puolestaan esittelee ruotsalaisia Kimple-alumiiniveneitä. Muitakin kalastuskäyttöön suunniteltuja veneitä on tulossa mukaan.



Näytteilleasettajina venemessujen kalastusalueella ovat mm. Ruoto, Ursuit, SIA Fishboat, Kalastajan Kanava, Suomen Vapaa-ajankalastajat, Haukikoira, Waltic, Tiura, Kalzu Divari, OPM, HK Varma, Fly Frontiers, Garmin Nordic, Comstedt Finland, Vision Group sekä Päijän Boats. Käsityöläisten torilla esitellään nimensä mukaisesti upeita käsintehtyjä uistimia, perhoja ja muita kalastukseen ja eräilyyn liittyviä töitä kotimaisten taitureiden toimesta. Mukaan ovat jo ilmoittautuneet Monkey Lure Factory, J-King Fishing, Mörköpaja, JH-Lures (Fättis), Kalossi Tmi, Leppic Knives, Rocket Science Tackle Company, PLM-Uistin ja Lord Vaaput. Myös perhonsitojia on paikalla.

Suomalainen Vision Group lanseeraa venemessuilla uuden Aava-virvelivapamerkin. Perinteisesti puhtaasti perhokalastusbrändinä tunnettu Vision laventaa näin tarjontaansa virvelikalastuksen puolelle.



Predator Masters with Ruoto 2024 nostaa tunnelman kattoon

Predator Masters with Ruoto 2024 -kilpakalastusohjelman finaalinäytös ja palkintoseremoniat pidetään lauantaina 10.2.2024. Suomen kovimmat urheilukalastajat ottavat mittaa toisistaan ahvenen, kuhan ja hauen kalastuksessa ja perinteeksi muodostunut finaali venemessuilla kerää katsomot täyteen. Vuoden 2024 kisatiimit ovat CWC (Mika Mäkelä & Andreas Seger), Garmin (Jani Haavisto & Tomi Tikkanen), Rapala (Kimmo Mänttäri & Sami Karhu), Westin (Hannu Vesaranta & Mikey Sarelin), Ruoto (Janne Mäkelä & Kalle Koivusalo) sekä Lowrance (Antti Kalliosaari & Jani Tossavainen).

Kalastajan Kanava on myös tuttuun tapaan vahvasti mukana messuilla. Ohjelmassa on muun muassa suositun Tuntemattomien kalavesien tulkit -sarjan traileri ja sarjan esittely.



Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) on mukana messuilla välittämässä ajankohtaista tietoa, edistämässä vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja puhumassa kestävien kalakantojen ja puhtaampien vesien puolesta. Paikalla on runsaasti asiantuntemusta ja luvassa arvokasta tietoa niin osastolla kuin lavaesitysten muodossa. Jäsenkioskissa voi liittyä mukaan SVK:n toimintaan.

Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 24 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 9.–18.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

