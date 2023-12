Pirkanmaan hyvinvointialue palaa normaaliin valmiustasoon

Tilanteessa tarvittiin erityisjärjestelyjä henkilöstöresurssien kohdentamiseen, tehostettua toiminnan johtamista ja tiheästi päivittyvää, ajantasaista tilannekuvaa.

Kuluneiden kolmen viikon aikana valmiustason nostamiseen johtaneet syyt ovat pääosin poistuneet. Palvelutuotannon kriittiset toiminnot pystytään turvaamaan eikä vahvennettua johtamisjärjestelyä enää tarvita. Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on vähentynyt ja koronarokotusten antaminen on edennyt ripeästi. Eri palvelujen yhteistyönä on järjestetty useita rokotustapahtumia, ja nyt Pirkanmaan hyvinvointialueella ollaan edellä viimevuotista rokotustahtia.