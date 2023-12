Valtatien 3 parantaminen Lempäälän ja Pirkkalan välillä: Työpajassa 13.12. keskustellaan yleissuunnitelmaluonnoksesta

Tavoitteena on kehittää liikenneyhteyksiä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta alueella. Käynnissä on yleissuunnitelman laatiminen, jossa jatkosuunniteluun valittua vaihtoehtoa tarkennetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään viheryhteyksien jatkuvuuden varmistamiseen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjuntaan.

Yleissuunnitelma tehdään syksyllä 2022 valitun vaihtoehdon 1 pohjalta. Valintaa edelsi ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. Ratkaisuun kuuluvat valtatien 3 uusi tielinjaus Puskiaisista Linnakallioon sekä 2-kehän toteuttaminen Sääksjärveltä Pulkajärven eteläpuolen kautta Lentoasemalle. Valitun vaihtoehdon katsottiin muun muassa parhaiten tukevan päätieverkon kehittämistä, Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteita ja Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteita.

Yleissuunnitelma on tänä vuonna edennyt ennakoitua hitaammin, sillä eteen on tullut lisäselvityksiä vaatineita suunnittelukysymyksiä. Vuonna 2023 yleissuunnitelmaa on edistetty muun muassa uusilla luontoselvityksillä.

Työpajassa keskustellaan karttojen äärellä

Aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita työpajaan Sääksjärven koululle

keskiviikkona 13.12.2023 kello 17.30–19.30

Koulun osoite on Tampereentie 422, Lempäälä.

Työpaja on kaikille avoin, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Työpajassa on kahvitarjoilu.

Työpajassa kuullaan hankkeen tilannekatsaus ja yleissuunnitelman alustavan luonnoksen esittely. Pienryhmissä haetaan näkemyksiä yleissuunnitelman tarkentamiseen sekä ratkaisuja haastaviin kohteisiin ja haittojen lieventämiseen. ​Ryhmätöiden tuloksia hyödynnetään yleissuunnitelman tarkentamisessa.

Hankkeesta voi lukea lisää osoitteessa https://vayla.fi/pirkanmaalla-suunnitteilla/vt-3-lempaala-pirkkala.