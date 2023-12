Sale Taivassalon uudistus on valmis

Sale Taivassalossa on syksyn aikana toteutettu laaja uudistus, kun myymälä nykyaikaistettiin uuden Sale-konseptin mukaiseksi. Uudistuneen myymälän avajaisia vietetään torstaina 7.12.

− Olemme erittäin tyytyväisiä uudistukseen. Remontti eteni hyvin ja aikataulussa ja saimme pidettyä kaupan auki remontin läpi. Asiakkaat ymmärsivät tilanteen hyvin ja henkilökuntamme on tehnyt todella upean työn remontin keskellä! Sale Taivassalo on tärkeä osa saariston palveluja ja se tarjoaa jatkossa alueen asukkaille entistä viihtyisämmän asiointikokemuksen, toteaa Salen ketjujohtaja Olli Saarinen Turun Osuuskaupasta.

Kaupan uudistustyöt alkoivat alkukesästä Taivassalon apteekin muutolla Salen yhteyteen ja jatkuivat kesän jälkeen koko kaupan täysimääräisellä uudistuksella.

− Parin kuukauden remontin jälkeen on mukava esitellä asiakkaillemme uudistunutta myymälää. Valikoimia ja palveluja on nyt päivitetty ja viihtyisämmässä myymälässä on nyt mukava asioida ja myös ilo työskennellä. Uudistuksen yhteydessä saimme myös asiointia nopeuttavat itsepalvelukassat, ergonomiset ja säädettävät kassapöydät sekä uuden aiempaa tilavamman pullohuoneen, iloitsee ryhmäpäällikkö Kai Suonpää Turun Osuuskaupasta.

Uudistuksessa panostettiin erityisesti kaupan energiatehokkuuteen. Uudistuksessa myymälän kalustus ja kaikki kylmälaitteistot on päivitetty vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, ja samalla myymäläilme on raikastunut.

Kaupan pihallakin on tehty uudistuksia, kun remontin yhteydessä Sale Taivassalo on saanut sähköautojen latauspisteen. ABC-latauspisteellä voi nyt kätevästi kauppareissun yhteydessä ladata sähköautonsa.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, ketjujohtaja Olli Saarinen, puh. 010 764 4059

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Kai Suonpää, puh. 010 764 4455