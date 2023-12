Järvi-Suomen Valokuitu tuo nopeat laajakaistayhteydet saataville Mäntyharjun taajamaan

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Keväällä 2024 yhtiö aloittaa valokuituverkon rakennustyöt Mäntyharjun keskustaajamassa.

”Meillä on jo alueella vahva ja kattava runkoverkko, ja nyt aloitettavissa maanrakennustöissä se on tarkoitus ottaa mäntyharjulaisten käyttöön tuomalla valokuitusaatavuudet kiinteistöille asti. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin keskustaajaman alueen kiinteistöihin; omakotitaloasujille, taloyhtiöille ja yrityksille”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu takaa alueellisen elinvoiman

Kovaa vauhtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa alueellisen elinvoiman varmistajina.

”Arvostamme Järvi-Suomen Valokuidun toiminnassa sitä, että he ovat jo tehneet rakentamispäätöksen keskustaajamamme osalta. Nyt ei enää haeskella aiesopimuksia vaan kaikki halukkaat pääsevät valokuidun piiriin. Valokuitu on nykyään usealle yritykselle toiminnan elinehto. Lisäksi se mahdollistaa meillä Mäntyharjussa jo paljon puhuttua monipaikkaisuutta sekä joustavampaa työelämää. Pidämme Järvi-Suomen Valokuidun sitoutumista alueemme elinvoiman kehittämiseen arvokkaana ja uskomme yhteistyömme hyödyttävän kaikkia. Mäntyharjun kunta tulee tukemaan Järvi-Suomen Valokuitua hankkeen ja rakennusprojektien aikataulun edistymisen viestinnässä”, kertoo Mäntyharjun Kunnan elinvoimakehittäjä Katja Kalenius.

”Meille Järvi-Suomen Valokuidussa oman alueemme elinvoiman vahvistaminen on arvovalinta, ja haluamme osaltamme olla aktiivisesti mukana luomassa asumisen ja yrittämisen edellytyksiä”, Kari Järvinen toteaa.

Kahden vuoden rakennusprojekti

Valokuituhankkeen kokonaisinvestoinnin suuruus on 1,4 miljoonaa euroa. ”Tämä on puhtaasti Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n oma hanke, eikä investoinnissa ole mukana hankerahaa tai muuta yhteiskunnan tukea”, Kari Järvinen kertoo. Mäntyharjun keskustaajamassa valokuituverkon rakennustyöt jaksotetaan kahdelle vuodelle. Ensimmäiset valokuituliittymät tulevat suunnitelmien mukaan käyttöön syksyllä 2024. Kokonaisuudessaan verkon on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ensimmäisenä olisi valmistumassa Mäntyharjuntien pohjoispuolinen Laidunmaan alue.

”Suunnitelma voi vielä elää jonkin verran esimerkiksi asiakaskysynnän mukaan. Rakentaminen etenee kysyntäperusteisesti – jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia niin ei kaivinkoneitakaan sinne välttämättä lähetetä. Rakentamispäätös on kuitenkin tehty koko keskustaajaman osalta ja kaikki suunnitellulle hankealueelle tilattavat liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa.

Valokuituliittymien myynti alueelle on jo käynnistynyt. ”Pyrimme parhaamme mukaan pitämään alueen asukkaat ja yritykset ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja rakentamisaikataulusta. Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi jo nyt käydä tarkistamassa meidän verkkosivuiltamme ja siellä onnistuu näppärästi myös oman liittymätilauksen tekeminen. Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen muistuttaa.