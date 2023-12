Espoo perustaa uusia luonnonsuojelualueita

Espoon kaupunginhallitus päätti edistää uusien luonnonsuojelualueiden perustamista kokouksessaan 4.12.2023. Nyt perustettavat kolme aluetta kuuluvat Espoon Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassaan tunnistamiin arvokkaisiin luontokohteisiin. Espoossa on nyt yli 140 luonnonsuojelualuetta.

Suojelualueiden perustaminen on myös osa Luontoviisas Espoo -työtä, joka turvaa ja lisää luonnon monimuotoisuutta Espoossa. Luontoviisaan Espoon tavoitteena on tila, jossa ihmistoiminta ei vähennä luonnon monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluja. Suojelualueiden perustaminen edistää myös Euroopan unionin biodiversiteettistrategian toteutumista.

– Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luonnonsuojelu on pitkäjänteistä työtä, johon Espoo on vahvasti sitoutunut. Kaupunkiympäristössä on haastavaa perustaa isoja suojelualueita. Koska suojelualueet ovat pieniä, muodostamme niistä verkoston. Tämä ekologinen verkosto luo luonnolle turvaa pidemmällä aikavälillä, Espoon kaupungin ympäristöjohtaja Tarja Söderman sanoo.

– Kaupunki aikoo perustaa lähivuosina noin kolme uutta luonnonsuojelualuetta vuodessa ja tehdä sitä varten tarvittavia luontoselvityksiä, Espoon kaupungin ympäristöasiantuntija Aino Niemi kertoo.

Uudet luonnonsuojelualueet edustavat suo-, järvi- ja metsäluonnon helmiä

Pohjois-Tapiolassa sijaitseva Turvesuon neva eli Muolaansuo on Turvesuon ainoa ojittamattomana säilynyt osa. Tämä on eteläsuomalaisittain melko harvinaista, sillä Etelä-Suomen soista 80 prosenttia on ojitettu. Turvesuon neva on myös pääkaupunkiseudun ainoa havaittu alue, jolla kasvaa uhanalainen lihansyöjäkasvi pikkukihokki. Isovarpuräme ja erittäin uhanalainen korpi reunustavat avosuota. Turvesuon nevaa ympäröi pientaloasutus.

Bodomjärven pohjoisosassa on reheviä rantametsiä, arvokkaita tervaleppäluhtia ja vaahteralehto sekä vesialuetta. Nyt suojeltavalla Smedsvikenin alueella elää runsaslukuinen joukko vesi-, ranta- ja lehtometsälintuja. Täällä viihtyvät esimerkiksi uhanalainen viherpeippo sekä silmälläpidettävät lajit silkkiuikku ja taivaanvuohi. Smedviken on myös uhanalaisen viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Kalittoman lampea ympäröivät metsät Kalajärvellä ovat näyttäviä kalliomänniköitä. Vanhimmat puut ovat yli 250 vuoden ikäisiä. Uuden suojelualueen ympärillä on jo entuudestaan luonnonsuojelualuetta, joka nyt laajenee. Kalittomassa on paljon lahopuuta, joka on tärkeää luonnon monimuotoisuudelle. Alueelle aiotaan rakentaa kuntoportaat.

Suojelualueilla saa liikkua jokaisenoikeuksin, eli marjojen ja sienien kerääminen on sallittua.