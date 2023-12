Yleisin kysymys HSY:lle biojätteestä: pitääkö se pakata ja miten?

Noin 50 tuhannella pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kiinteistöllä on jo alkanut tai on alkamassa biojätteen lajittelu jätelain uudistuksen myötä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on saanut uusilta lajittelijoilta eniten kysymyksiä biojätteen pakkaamisesta.