Hedin Mobility Group ja Iveco Group allekirjoittivat kauppasopimuksen kuorma-autojen jakelu- ja jälleenmyyntiliiketoiminnoista Pohjoismaissa

Iveco Group N.V. ja Hedin Mobility Group AB (publ.) vahvistavat maaliskuussa 2023 allekirjoitetun aiesopimuksen osakekaupasta, jossa Hedin Mobility Group ostaa Iveco Grouopin jakelu- ja jälleenmyyntitoiminnan Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Yrityskauppa vaatii viranomaishyväksynnän ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kumppanuus lujittaa Hedin Mobility Groupin asemaa Euroopan johtavana autoalan toimijana ja laajentaa IVECOn jakeluverkostoa Pohjoismaissa. Yrityskaupan myötä Hedin Mobility Group ottaa vastatakseen IVECOn kevyiden hyötyajoneuvojen, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen sekä jälleenmyyntiverkoston kautta myytävien pikkubussien markkinointi- ja jakeluliiketoiminnan kaikissa neljässä Pohjoismaassa, mukaan lukien varaosapalvelut. Osana yrityskauppaa Hedin Mobility Group ostaa myös jälleenmyyntitoiminnot IVECOn täyden palvelun toimipisteissä Ruotsissa (Göteborg, Helsingborg ja Malmö), Norjassa (Bærum), Suomessa (Espoo) ja Tanskassa (Odense).

Iveco Groupin hyötyajoneuvoja myydään ja huolletaan Pohjoismaissa tällä hetkellä 35 jälleenmyyjän ja yli 100 korjaamon kautta.

Iveco Groupin toimitusjohtaja Gerrit Marx kommentoi:

”Avainkumppanuuden sinetöiminen Hedin Mobility Groupin kanssa koko tuotevalikoimamme ja palvelutarjontamme koskevan uudistuksen lanseerauksen jälkeen on osoitus sitoutuneisuudestamme kasvuun ja kestävään kehitykseen. Kumppanuus vahvistaa läsnäoloamme Pohjoismaissa ja hyödymme Hedinin laajasta verkostosta, minkä myötä voimme tarjota innovatiivisia, tehokkaita ja entistä ympäristöystävällisempiä ajoneuvojamme yhä useammalle asiakkaalle.”

Hedin Mobility Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Anders Hedin kertoo:

”Strateginen kumppanuus Iveco Groupin kanssa vahvistaa merkittävästi arvolupaustamme ja positiotamme Euroopan johtavana autoalan toimijana laajentaen sekä jakelu- että jälleenmyyntiliiketoimintaamme. Meillä on yhteinen tavoite ajaa muutosta ja tarjota tuotteita ja palveluita, jotka hyödyttävät sekä loppukäyttäjiä että yhteiskuntaa laajemmin. IVECOn valikoima on vastikään uusittu ja aloitamme innolla yhteistyön parantaaksemme tuotemerkin tunnettuutta Pohjoismaissa ja luodaksemme lisäarvoa sekä nykyisille että uusille asiakkaille.”



Tietoja Iveco Groupista

Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a major force in its specific business: IVECO, a pioneering commercial vehicles brand that designs, manufactures, and markets heavy, medium, and light-duty trucks; FPT Industrial, a global leader in a vast array of advanced powertrain technologies in the agriculture, construction, marine, power generation, and commercial vehicles sectors; IVECO BUS and HEULIEZ, mass-transit and premium bus and coach brands; IDV, for highly specialized defense and civil protection equipment; ASTRA, a leader in large-scale heavy-duty quarry and construction vehicles; MAGIRUS, the industry-reputed firefighting vehicle and equipment manufacturer; and IVECO CAPITAL, the financing arm which supports them all. Iveco Group employs more than 35,000 people around the world and has 20 industrial sites and 29 R&D centres. Further information is available on the Company’s website www.ivecogroup.com.