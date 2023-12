”Eikö eduskunnassa tajuta, että digivallankumous on yritysvetoinen? Ohjelmistoalan väistyvä puheenjohtaja vaatii alan parempaa kuulemista

Lehdistötiedote 5.12.2023

Kuuden viime vuoden aikana on nähty huimaa digitaalisen teknologian kehitystä, jossa menestyminen määrittää erittäin suuressa määrin koko Suomen menestystä. Näiden kuuden vuoden ajan Suomen ohjelmistoalaa on kattojärjestö Software Finland ry:n puheenjohtajana luotsannut sama mies, itsekin kokenut ohjelmistoyrittäjä Pekka Walkama.

”Olen todella iloinen ja ylpeä, että Ohjelmistoyrittäjät ry -nimellä aloittanut yhdistyksemme on vuosi vuodelta noussut yhä keskeisemmäksi vaikuttajaksi. Tästä kunnia kuuluu koko yhdistyksellemme, jonka toimiva johto on tehnyt upeaa työtä. Äänemme kantaa kauas median kautta ja viestimme leviävät yritys- ja talouselämän yhteistyössä aivan eri tavalla, kuin 10 vuotta sitten. Tuemme jäsenyrityksiämme lukuisin tavoin. Paljon on silti tekemättä ja silmiä avaamatta”, toteaa Walkama.

Tiistaina puheenjohtajan vastuut jättänyt Walkama suuntaa ihmettelynsä suoraan Arkadianmäelle.

”Eikö eduskunnassa tajuta, että digivallankumous on yritysvetoinen? Suomen ja koko maailman ongelmat ratkaistaan pitkälti juuri ohjelmistovetoisilla teknologioilla, joita kehittävät etenkin yritykset. Silti eduskunnasta ei ole kutsuja valiokuntiin kuulunut, vaikka jäsenyrityksemme ovat monissa suurissa kysymyksissä avainasemassa. Meiltä löytyisi ei vain korkealuokkaista teknologista asiantuntemusta, vaan syvällistä ymmärrystä siihen, miten teknologia saadaan jalkautettua oikeasti käyttöön tuleviksi, taloudellisesti toimiviksi ratkaisuiksi”, Walkama lataa.

Uusi hallitus saa hyvän lähdön

Walkama siirtää viestikapulan eteenpäin luottavaisin mielin. Hän keskittyy jatkossa johtamaan integroituja toiminnanohjausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja tarjoavaa Avoin.Systems Oy:tä.

”Oikeastaan yrityksemme kuvastaa suoraan digitaalisuuden merkitystä, sillä työmme on asiakkaidemme liiketoiminnan ydintä – samalla tavalla kuin digitaalisuus on tunkeutunut kaiken menestyvän liiketoiminnan keskiöön. Yritykset ovat ratkaisujen vetureita myös koko yhteiskunnan tasolla ja maailmanlaajuisesti, siinä testamenttini. Tätä ymmärrystä on ollut vahvasti rakentamassa koko hallituksemme, ja seuraajani Taija Engman saa varmasti hienon lähdön”, iloitsee Walkama.

Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha kiittää lämpimästi luopuvaa puheenjohtajaa.

”Pekka on taannut päivittäiselle työllemme selkeät linjaukset ja vankan tuen. Uusi hallitus aloittaa yhdistyksemme ensimmäisen naispuheenjohtajan johdolla tukevalta pohjalta. Taustalla on paljon ennakkoluulotonta työtä, jossa Pekka on ollut avainasemassa”, kuvaa Roiha Walkaman ansioita.

Taija Engmanin johtoon siirtyneen Software Finland ry:n hallituksen uudet jäsenet ovat Juha Raitanen, Visma Group sekä Terhi Sorvali, Anders Innovation. Hallituksessa jatkavat Petri Aukia, Kamoon Digital; Niilo Fredrikson, Efecte; Esa Luoto, CGI Finland; Janina Luoto, Islet Group; Antti Pietilä, Loyalistic; Juha Rokkanen, e21; Vesa Sironen, Gapps; Seppo Takanen, Siili Solutions, Samuli Tursas, Liana Technologies sekä Lassi Virtanen, Pilvi.com.

Lisätietoja:

Pekka Walkama, Software Finland ry, hallituksen pj, 040 7772391, pekka.walkama@avoin.systems

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi