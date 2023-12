BDO, Backo ja Wolters Kluwer aloittavat yhteistyön – ratkaisu auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä virtaviivaistamaan talous- ja kestävyysraportointiaan

BDO on yksi maailman johtavista tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatioista. Autamme asiakkaitamme menestymään, kehittymään ja toimimaan vastuullisesti.

Tuemme sekä yrityksiä että julkissektoria laadukkailla tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvonantopalveluilla. Toimimme paikallisesti kaikkialla Suomessa sekä kansainvälisesti 164 maassa yli 111 000 asiantuntijamme voimin.

BDO Suomen liikevaihto oli 2023 päättyneellä tilikaudella 39,3 miljoonaa euroa, kasvaen edelliseen tilikauteen verrattuna yli 10 prosenttia.

Backo on vuonna 2020 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka keskittyy erityisesti konsernilaskentaan, IFRS-palveluihin ja konsolidointijärjestelmiin tarjoten asiakkaille kokonaisvaltaisen ratkaisun konsernilaskennan ja -raportoinnin tarpeisiin.

Wolters Kluwer is a global leader in information, software, and services for professionals in Health, Tax and Accounting, Financial Corporate Compliance, Legal & Regulatory, and Corporate Performance & ESG. We help our customers make critical decisions every day by providing expert solutions that combine deep domain knowledge with specialized technology and services.

Wolters Kluwer reported 2022 annual revenues of €5.5 billion. The group serves customers in over 180 countries, maintains operations in over 40 countries, and employs approximately 20,900 people worldwide. The company is headquartered in Alphen aan den Rijn, the Netherlands.

The award-winning CCH Tagetik solution provides an intuitive interface, built-in financial intelligence and automated workflows that go beyond traditional CPM solutions to empower finance teams, across industries, to:

Complete everyday financial processes, faster, so teams can focus on strategic goals

Address major financial regulations and simplify compliance processes

Improve productivity and reduce financial close cycle time

Make faster and better-informed financial decisions