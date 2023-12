Pelimuseo avaa kaksi pienoisnäyttelyä Vapriikissa

Esteet Nurin: Saavutettavan pelaamisen näyttely 8.12.2023 - 31.3.2024

Esteet Nurin -näyttely kertoo, miten pelit voivat olla saavutettavia erilaisille pelaajille. Peleissä voi olla saavutettavuusasetuksia, kuten tekstitykset, värisokeustilat ja äänivihjeet, jotka mahdollistavat peleistä nauttimisen myös eri tavoin vammaisille pelaajille. Jotain pelejä sekä peliohjaimia on suunniteltu tietyille käyttäjäryhmille. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää äänipelejä sekä esteettömyysohjaimia. Näyttely on suunnattu kaikille saavutettavuudesta kiinnostuneille, mutta erityisesti vammaisille pelaajille ja pelikehittäjille.

Näyttely esittelee kattavasti saavutettavaan pelaamiseen liittyviä apuvälineitä ja tarjoaa kävijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla osaa näistä välineistä. Erilaisten välineiden lisäksi näyttelyssä on esillä omakohtaisia kokemuksia vammaisilta pelaajilta. Näyttelyn suunnittelussa on huomioitu saavutettavuus kokonaisvaltaisesti.

Näyttelyn lisäksi tarjolla on viikoittain pelien saavutettavuuteen liittyviä tapahtumia. Luvassa on muun muassa pelikehittäjille ja tutkijoille suunnattuja tapahtumia, puheita pelien saavutettavuudesta ja osallisuudesta sekä henkilökohtaisia ​​kokemuksia. Viikoittain on tarjolla opastettuja kierroksia, ja vammaisia ​​pelaajia toimii myös vertaisoppaina tapahtumien aikana.

Näyttelyn ovat tuottaneet Suomen pelimuseo, TACCU, Tampere Accessibility Unit (Tampereen Yliopisto) ja SIA Lab (LUT Yliopisto).



Pelijamien tarinoita / Finnish Game Jam Stories Suomen pelimuseon Studio 8.12.2023 - 31.3.2024

Pelijamien tarinoita -näyttelyssä sukelletaan pelijamien värikkääseen maailmaan Suomessa. Pelijameilla joukko pelintekemisestä kiinnostuneita kokoontuu yhteen tekemään pelattavia pelejä lyhyessä ajassa ja erilaisista rajoitteista ammentaen. Pelijameille voi osallistua kuka tahansa ja samaan tiimiin mahtuu niin ensikertalaisia kuin vuosikymmeniä pelien tekemistä harrastaneita. Jameja on paljon ja tarinoita sitäkin enemmän!

Suomen ensimmäinen pelijami järjestettiin tammikuussa 2010, jolloin Helsingissä, Tampereella, Kajaanissa ja Turussa osallistuttiin Global Game Jameihin. Kesäkuussa 2013 Finnish Game Jam yhdistys syntyi tämän yhteisön ympärille luotsaamaan pelijamimaniaa. Matkalle on mahtunut monenlaisia pelijameja. Pelejä on syntynyt bussissa, maailmanpyörässä, tandempyörällä, Lapin erämaassa, mökeissä, kirjastoissa, kouluissa, tv-studiossa, planetaarioissa, festivaaleilla, konferensseissa, välillä saunoen, uiden tai paljutellen ja ihan tavallisissa kodeissakin etäyhteyksien päässä.

Avajaiset 8.12.

Tervetuloa pelimuseon pienoisnäyttelyiden avajaisiin perjantaina 8.12. klo 16.30–21. Avajaisiin on vapaa pääsy. Esteet nurin -näyttelyn avajaistapahtuma käynnistyy klo 16.30 kokoustila Raudassa, ja sieltä suunnataan kohti näyttelytilaa pelailemaan ja keskustelemaan saavutettavasta pelaamisesta. Klo 18 ilta jatkuu Pelijamien tarinoita -näyttelyn avajaisiin museoravintola Valssiin. Pelijamien tarinoita-näyttelyn avaamisen lisäksi tapahtumassa jaetaan Finnish Game Jam Awards 2023 -palkinnot ja kuullaan suomalaisen indie-pelinkehittäjän Antti Tiihosen livemusiikkia.

Ravintola ja museokauppa palvelevat klo 20.30 saakka. Suomen pelimuseo, Radioaallon harjalla, Fantastinen floppi, Luonnontieteellinen museo ja Postimuseo ovat avoinna klo 21 asti.

Ohjelma:

Klo 16.30 Tervehdyssanat kokoustila Rauta, 2. krs

Klo 16.45 Esteet nurin -näyttelyn tekijät kertovat näyttelyn synnystä ja rakentamisesta, kokoustila Rauta, 2. krs

Klo 17–18 Tutustuminen Esteet nurin -näyttelyyn, pelimuseo 2. krs

Klo 18 Pelijamien tarinoita-näyttelyn avoimet avajaiset, museoravintola Valssi.

Klo 21 Vapriikki sulkeutuu