Prisman lelumyynnissä käynnissä harvinainen jouluilmiö: lähes puolet myydyistä pehmoleluista samaa merkkiä – “onhan tämä aika poikkeuksellista”

Prisman kodintekniikan, viihteen ja lelujen myyntipäällikkö Petrus Lesonen kertoo, ettei äkkiseltään muista näin isoa hittiä joulun alla yhdessä lelukategoriassa kuin Squishmallows-pehmoista on tänä jouluna tulossa.

”Onhan tämä aika poikkeuksellista. Voi melkeinpä sanoa, että jos lapsi saa pehmeän paketin jouluna, on 50 prosentin mahdollisuus, että se on Squishmallow. Uskon, että niiden suosio perustunee tuotteiden keräiltävyyteen, erilaisia hahmoja on maailmanlaajuisesti kaiken kaikkiaan yli tuhat. Suosioon vaikuttaa tietysti myös söpö ulkomuoto,” Lesonen toteaa.

Muita syksyn selkeitä suosikkeja ovat olleet Netflix-sarja Gabbyn Nukkekotiin perustuvat lelut sekä seurapeli SMART10, jota on myyty kolme kertaa viime vuotta enemmän. Lesonen on myös pistänyt merkille, että perinteiset lelut kiinnostavat kuluttajia: ”Vaikka interaktiiviset lelut sekä Legot ovat suosittuja joululahjoja, yllätykseksi perinteiset leikit kiinnostavat myös. Tästä esimerkki on Kleinin Miele puinen leikkikeittiö, joka on ollut suosittu etenkin verkkokaupassa.”

Leluaseiden suosi laski selvästi

Lelujen myynnissä on nähty myös toinen merkittävä muutos, sillä aiempina vuosina tasaisesti myyneiden leluaseiden suosio on selvässä laskussa.

”Leikkiaseiden suosio on pudonnut jopa 35 prosenttia edellisestä vuodesta. Tähän arvioimme vaikuttavan vanhempien halu olla tuomatta sotaleikkejä lastenhuoneisiin, kun sota muutoin on tullut lähemmäksi kaikkien arkea,” Lesonen analysoi.

Lisäksi pudotusta on jonkin verran myös viime vuonna suosittujen lautapelien keskuudessa. ”Pudotus ei ole yhtä suurta, mutta viime vuoden hittilautapeleistä Dragomini ja Bezzerwizzer eivät tänä vuonna puhuttele samalla tavalla kuluttajia”, Lesonen toteaa.

Kidults-ilmiö ja aikuisten lelut yhä voimissaan

Viime vuosina on puhuttu myös kidults-ilmiöstä, eli aikuisten itselleen hankkimista leluista. Lesosen mukaan tämä ilmiö on yhä nähtävissä myös Prisman lelumyynnissä.

”Arvokkaimmat Legot, kuten LEGO Lamborghini Huracán Tecnica ja LEGO Orkidea ovat sellaisia, jotka nyt selvästi kiinnostavat nimenomaan aikuisille itselleen ostettuna. Samoin Harry Potter -Legot purevat selvästi milleniaaleihin.”

Toinen esiin nouseva kategoria on lautapelit. ”Se on jopa positiivisesti yllättävää, että vaikka interaktiiviset lelut ja digitaaliset pelit ovat suosittuja, myös lauta- ja seurapelien suosio jaksaa kasvaa vuodesta toiseen. Monissa perheissä lautapelit kuuluvat nimenomaan jouluun ja niitä pelataan koko perheen kera yhdessä esimerkiksi joulupäivänä tai Tapaninpäivänä”, Lesonen toteaa.