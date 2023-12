Kangasalan Lamminrahkaan valmistuu uusia M2-vuokra-asuntoja

Valmistuvaan kiinteistöön tulee yhteensä 29 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa yksiöistä perheasuntoihin luoden monipuolisia vaihtoehtoja vuokra-asumisen tarpeisiin erilaisissa elämänvaiheissa.

Asuntojen vuokrauksesta vastaa Y-Säätiön omistama M2-Kodit. Kaikki Y-Säätiön omistamat M2-Kotien vuokratalot ovat vuokrasäänneltyjä ARA-kohteita. Tämä tarkoittaa, että asukasvalinnoissa noudatetaan tarveharkintaa ja varallisuusrajoja, eli asunnot vuokrataan niitä eniten tarvitseville.

”Y-Säätiö-konsernille valmistuu tänä vuonna 420 uutta vuokra-asuntoa. Rakenteilla ja suunnitteilla on noin 400 asuntoa, lisäksi usean hankkeen neuvotteluja on käynnissä. Uudistuotannossa rakennamme energiatehokkaita kiinteistöjä. Kangasalan Lamminrahkaan valmistuva kiinteistö valmistuu energialuokkaan A, joka on vähimmäisvaatimuksemme uudisrakentamisessa”, kertoo Y-Säätiön rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman.

Taitajankatu 10 on ensimmäinen Mangroven ja Y-Säätiön yhteinen hanke. ”Olemme tyytyväisiä Y-Säätiön luottamuksesta ja olemme hankkeessa löytäneet hyvän yhteistyön energiatehokkaiden vuokra-asuntojen toteuttamiseen”, kertoo Mangrove Oy:n toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.



Valmistuvan kiinteistön ensimmäisestä kerroksesta löytyy yleisiä tiloja kuten ulkoiluvälinevarasto, palvelueteinen, talopesula, kuivaushuone, väestönsuoja sekä kerho- ja saunatilat. Ylimmässä kerroksessa sijaitsee lisäksi osa yhtiön irtaimistovarastoista. Kiinteistön 16 autopaikkaa on sijoitettu korttelin yhteiseen parkkihalliin. Kuusi autopaikkaa on varustettu sähköauton latauspisteellä, loput on varustettu lämmityspistokkeilla. Korttelin yhteiset oleskelu- ja leikkialueet rakennetaan pysäköintihallin päälle pihakannelle.

Kiinteistön katolle sijoitetaan aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköä talon yleisiin tiloihin. Taitajakatu 10 -talo liitetään kaukolämpöverkkoon ja se on suunniteltu energialuokkaan A.

Seuraa tarkempia päivityksiä kiinteistön rakentamisen edistymisestä ja asukasvalinnoista m2kodit.fi verkkosivulta ja ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut Kangasalan uusista, viihtyisistä vuokra-asunnoista!





Lisätietoa:

Y-Säätiö

Rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, pekka.kampman@ysaatio.fi, p. 020 7020 211





Mangrove Oy

Toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen, jouni.hamalainen@mangrove.fi, p. 0400 727 721



Y-Säätiö

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallisesti toimiva voittoa tavoittelematon vuokranantaja

ja asunnottomuustyön asiantuntija. Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta rakentamalla ja tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. M2-Kodit on Y-Säätiö-konsernin omistama kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö. ysaatio.fi

Mangrove Oy

Vuonna 1994 perustettu perheyhtiö Mangrove Oy on kasvanut ja kehittynyt vuosien saatossa monipuoliseksi asumiseen erikoistuneeksi konserniksi. Olemme valinneet tehtäväksemme erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisen, jotka tukevat ympäristön hyvinvointia ja kestävää kehitystä. mangrove.fi