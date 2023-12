Valkoinen meri jatkaa Norjan merkittävimmän nykykirjailijan Roy Jacobsenin mestarillista Barrøy-sarjaa

Elämä Barrøyn saarella on ankaraa ja armotonta. Arkisten askareidensa lomassa Ingrid löytää rannalle huuhtoutuneita ruumiita. Ne ovat peräisin pommitetusta laivasta: saksalaisia sotilaita ja heidän venäläisiä sotavankejaan. Ruumiiden joukosta Ingrid löytää hädin tuskin elossa olevan Alexanderin, jolle hän antaa suojan kotonaan ja sydämessään. Vaikka heillä ei ole yhteistä kieltä, he kommunikoivat katseiden ja eleiden avulla. Vangin pitämisellä on vakavat seuraukset, mutta Ingrid on valmis vaarantamaan henkensä auttaakseen Alexanderia.

Valkoinen meri on kaunis jatko-osa Booker-palkintoehdokkaana olleelle Näkymättömät-kirjalle (Sitruuna, 2022), ja sen tapahtumat sijoittuvat toisen maailmansodan aikaiseen Norjaan. Jacobsenin pelkistetty proosa kuvaa stoalaisen koruttomasti sodan epätoivoa ja tunnelmalliset kuvaukset elävöittävät saaren karun kauniin maiseman, johon vuodenajat tuovat vääjäämättömän vaihtelun mutta toisaalta luovat kehykset pysyvyydelle.

Sarjan kolmas osa Rigelin silmät julkaistaan suomeksi keväällä 2024. Kirjan suomentaa Pirkko Talvio-Jaatinen.

Roy Jacobsen (s. 1954) on yksi Norjan tämän hetken vaikuttavimmista ja kiinnostavimmista nykykirjailijoista. Jacobsen on ollut kahdesti ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ja Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Barrøy-sarjaa on käännetty 28 kielelle ja se on ollut niin lukijoiden kuin kriitikoiden ylistämä myyntimenestys. Sarjaa on yksistään Norjassa myyty jo puoli miljoonaa kappaletta.

Valkoinen meri meri – Barrøy-sarja, osa 2

Norjankielinen alkuteos Hvitt hav Suomentanut Pirkko Talvio-Jaatinen Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana

