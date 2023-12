Kalamiehestä fyysikkoon ja Sohvaperunasta kisakonkariin – tässä on Suomalaisen menestysreseptin finalistikuusikko

Kuuden kuukauden pikamatka ideasta valmiiksi tuotteeksi kauppojen hyllyille on tällä kaudella entistä vaativampaa, sillä tuomariston lisäksi kilpailijoiden tielle astuu uusia portinvartijoita, jotka on vakuutettava siitä, että käsissä on todellisen ruokahitin ainekset.

– On ilo olla mukana kannustamassa ja auttamassa finalisteja heidän tuotekehitysmatkallaan ja jakamassa tietoa menestystuotteen edellytyksistä kaupan näkökulmasta. Ohjelma on meille s-ryhmäläisille tärkeä ja ohjelmaa seurataan monissa meidän toimipaikoissa jännityksellä. Odotukset uudesta kaudesta ja tulevasta menestysreseptistä ovat korkealla, toteaa S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtajana ruokakaupan maailmaa näköalapaikalta tarkasteleva Sampo Päällysaho.

Päällysahon lisäksi kilpailijoita kannustaa ja tukee tuomaristossa tuttu joukko: ohjelman juontaja, kokki ja ruoka-alan moniosaaja Jyrki Sukula, Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila sekä tuotekehityksen ja kuluttajat tunteva Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma.

Finalistipaikat selvisivät tänään sarjan kolmannessa jaksossa:

Siva Parlar / Bulgurpiirakka

18-vuotiaana pizzeriayrittäjänä aloittanut Siva on nopeasti sinkoutunut elintarvikealan tuotekehittäjien tähtikaartiin kasvipohjaisen kebabin Vönerin isänä. Myös tv:n Sohvaperunana tutuksi tullut Siva on intohimoinen kasvipohjaisen ruoan puolestapuhuja ja löytöretkeilijä, jonka suurena haaveena on muuttaa suomalaisen ruokatottumukset kohti kestävämpää ja vastuullisempaa ruokailua - mausta tinkimättä.

Helsinkiläisen Sivan Bulgurpiirakan inspiraationa ovat perheen turkinkurdilaiset juuret, sillä piirakan resepti on periytynyt perheessä sukupolvelta toiselle. Nyt Siva haluaa tarjota maukkaan palan monikulttuurista Suomea myös päivittäistavarakaupan asiakkaille.

Eetu Patronen / Herkkutofu

Tamperelainen Herkkä Snacks on kahden lätkäkentillä tutustuneen pelikaverin kotimaisiin, kasvipohjaisiin tuotteisiin erikoistunut yritys. Yrityksen toimitusjohtajaksi koulunpenkiltä ampaisseelle Eetulle kiekkokentiltä tuttu tavoitteellinen tiimityöskentely pätee myös kisassa, sillä menestys on asetettu vuoden ykköstavoitteeksi.

Eetun tuote Herkkutofu on markkinoiden ensimmäinen kotimaisista härkäpavuista valmistettu ja valmiiksi maustettu uudenlainen proteiininlähde ruoanlaittoon. Tuotteen valmistuksessa tärkeässä roolissa on hävikin hyödyntäminen, ja tuotannon ohessa syntyykin myös härkäpapupyörykkä täydentämään tuoteperhettä.

Erika Poussa / Iisi keksitaikina

Unelmiaan rohkeasti tavoitteleva, kokiksi valmistunut Erika pyörittää 17-vuotiaana perustamaansa kahvila- ja catering yritystään Bakerikaa Helsingin Punavuoressa. Intohimoisesti lapsesta lähtien kokanneelle Erikalle luovuus ja herkullisten ruokaelämysten hifistely toisten iloksi on kaiken a ja o, ja mahdollisuus toteuttaa itseään ruoka-alan yrittäjänä on Erikalle todeksi tullut unelma.

Alun alkaen Erikan isoveljen kotibileissä hitiksi noussut suklaahippukeksi on Erikan kisatuotteen, Iisi paistovalmiin keksitaikinan, lippulaivamaku.

Roy Norro / Kalamakkara

Pusulasta ponnistava Roy on intohimoinen kalamies ja piinkova ruoka-alan ammattilainen, joka paini finalistikuusikossa myös sarjan edellisellä kaudella Kalatassullaan. Nyt Roylla on revanssin paikka, sillä työ kotimaisen kalan hyötykäytön eteen jatkuu jälleen finalistikuusikossa. Tällä kertaa neljän pienen lapsen isän tien kisaan avaa tuote, jonka potentiaalia ei voinut sivuuttaa - ja tavoitteena on vain ja ainoastaan voitto!

Roy havittelee makkarahyllyn kuninkuutta moderneihin ja kansainvälisiin makuihin nojaavilla kalamakkaroillaan, joissa grillimakkaran suutuntuma, tinkimätön herkullisuus ja kuoren napsahdus on onnistuttu viimein ratkaisemaan niin, että käsillä on aivan uusi, syntisen herkullinen kalatuote.

Martti Paatela / Leipänen

Rakettitiedettä opiskellut fyysikko ja kansainvälinen ruokateknologia start-uppaaja Martti on kotoisin Espoosta, missä mies jo pienenä poikana rakasti nikkarointi- ja kemistiseteillä leikkimistä. Nyttemmin nuorta ruokayritystään vetävä Martti katsoo ruoka-alaa uudesta kulmasta, päämääränään rakentaa ruoalla parempi tulevaisuus. Esikuvinaan Elon Muskia ja Greta Thunbergia pitävä Martti paneutuu insinöörin tarkkuudella ja omistautuen kulloinkin käsillä oleviin haasteisiin, olipa kyseessä sitten valmisruoka tai polttomoottori.

Martin menestysresepti Leipänen on täyttävä ja herkullinen kanneton voileipä, jonka kasvipohjaiset täytteet takaavat täyden vatsan kovassakin kiireessä.

Katariina ”Kata” Vesterinen / Puuraw

Kata on kisan konkari ja kovan track recordin omaava tuotekehittelijä, jolla on plakkarissaan jo yksi menestysreseptivoitto Rostis-piirakalla ja näppinsä pelissä myös toisen voittajan, Falleron taustajoukoissa. Turkulainen kokki ja ravintoloitsija on ankara itselleen täydellistä lopputulosta tavoitellessaan, mutta haluaa nyt haastaa itsensä hyppäämällä epämukavuusalueelleen, suolaisista ruoista makeiden herkkujen pariin. Ilman itsensä likoon laittamista ja rohkeita siirtoja ei synny myöskään menestystarinoita.

Katan välipalaa ja jälkiruokaa yhdistelevässä raakapuurossa Puurawssa terveellisyys ja maanläheisyys kohtaavat suomalaisten rakastamien leivonnaisten makumaailmat uudella ja yllättävällä tavalla.