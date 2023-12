Tekoäly auttaa taloyhtiöitä säästämään kaukolämpöä – iso buumi käynnissä

Energian nouseva hinta on saanut taloyhtiöt modernisoimaan kaukolämpöjärjestelmiään eri puolilla Suomea. Pelkästään Kuopiossa energiaa säästävä automaatiotekniikka on asennettu 21 taloyhtiöön vuoden 2023 aikana.

"Kyllä tässä on buumi käynnissä. Uusia sopimuksia on tehty neljän kaukolämpöyhtiön alueella yli sata kolmen vuoden aikana. Tahti tuntuu kiihtyvän", sanoo Oumanin aluepäällikkö Matias Norberg.

Ouman kehittää älykästä lämmityksen ohjausta yhteistyössä Väre-yhtiöiden eli Kuopion Energian, Alva-yhtiöiden, Savon Voiman ja Lappeenrannan Energian kanssa.

Älykäs lämmitys perustuu lämmönjakokeskukseen asennettavaan säätimeen ja langattomiin antureihin, jotka mittaavat lämpötilaa ja kosteutta asunnoissa. Tekoälysovellus seuraa sääennustetta ja oppii, mikä on sopiva lämmitysveden lämpötila erilaisissa sääolosuhteissa kyseiselle taloyhtiölle.

"Jos esimerkiksi yöksi on luvassa nopeasti kiristyvä pakkanen, järjestelmä nostaa lämpöä jo etukäteen niin, että lämpötila pysyy huoneistoissa tasaisena", Norberg kertoo.

Kuopiolaisessa asuntoyhtiö Puistokatu 12:ssa uudesta järjestelmästä on kertynyt kokemusta vuoden verran. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä tasaisempiin lämpötiloihin, kertoo hallituksen puheenjohtaja Eila Miettinen.

"Aiemmin tuli valituksia viileydestä, mutta nyt on napina loppunut. Kaikille on säädetty lämpötilaksi 22,5 astetta, ja siinä se on pysynyt aika tarkasti. Aiemmin saattoi olla usean asteen ero ensimmäisen ja seitsemännen kerroksen välillä", Miettinen kertoo.

Etäohjattava sovellus näyttää reaaliajassa 68 asunnon lämpötilat järjestelmän valvojalle, tässä tapauksessa Kuopion Energian asiantuntijoille. Se vähentää huoltoyhtiön käyntejä, joista koituu taloyhtiölle kustannuksia.

Eila Miettinen arvioi, että järjestelmä on pienentänyt taloyhtiön kaukolämpölaskua noin 10 prosenttia. Säästöä kertyy etenkin siitä, että kiinteistöä ei enää ylilämmitetä.

Automaation ja etävalvonnan yleistyminen mahdollistaa kaukolämmön kulutusjouston kehittämisen. Kulutusjousto tarkoittaa lämpöenergian käytön ajoittamista ja jakamista uudella tavalla kaukolämpöverkossa. Rakennusten lämmitystä voidaan esimerkiksi vähentää hetkellisesti silloin, kun energian kysyntä on suurimmillaan. Sisälämpötiloissa muutos ei ehdi tuntua, mutta kaukolämmön tuottamisen näkökulmasta muutos on merkittävä.

Kulutusjouston avulla voidaan viime kädessä vähentää polttoaineiden käyttöä. Se vähentää lämmöntuotannon ilmastopäästöjä.

"Kuopiossa on seitsemän öljyllä käyvää varavoimalaa, ja kulutusjouston ansiosta niiden käyttöä voidaan vähentää ", sanoo Kuopion Energian myyntipäällikkö Teemu Tirkkonen.

Kuopion Energia pilotoi kaukolämmön kulutusjoustoa talven aikana. Tarkoitus on lisätä rakennuksia järjestelmään vaiheittain.

Kulutusjoustoa kehitetään parhaillaan kaikissa neljässä Väre-yhtiössä. Jyväskylässä järjestelmän piirissä on jo parikymmentä kiinteistöä. Myös siellä voidaan jatkossa välttää öljykäyttöisten varavoimaloiden käyttöä.

"Taloyhtiöiden tehomaksua saadaan alennettua vähentyneen energiankulutuksen ansiosta. Yleensä asteen lasku lämpötiloissa tarkoittaa viisi prosenttia pienempää lämmönkulutusta", sanoo Alva-yhtiöiden liiketoimintapäällikkö Riku Martikainen.