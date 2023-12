Arvo Partnersin uusi toimitusjohtaja Matti Kojo haluaa yrityksen kuuluvaksi ja näkyväksi

Kojon mukaan Arvo ei ole historiansa aikana markkinoinut itseään nimeksikään. “Olemme kasvaneet asiakkaiden, sekä osaamisen kasvun myötä. Nyt vauhditamme myös omaa kasvua, joten hissukseen ollut Arvo Partners alkaa näkyä ja kuulua”, lupaa Kojo. Hän haluaa lähivuosina nostaa yrityksensä kooltaan noin kaksinkertaiseksi palvelemalla yhä laajemmin ja monipuolisemmin Suomen suurimpia omnichannel-yrityksiä.



“Arvon osaamisella on vahva kysyntä monikanavaista kauppaa tekevien yritysten oman maturiteettitason kasvaessa. Kumppaneilta vaaditaan laajempaa ymmärrystä ja monipuolisempaa palvelua. Tämä on meille pelkästään hyvä asia. Laadukkaalla verkkoliiketoiminnalla ajetaan kasvua kaikkiin kanaviin ja kun talous piristyy, vauhdittuu palvelujen siirtyminen verkkoon entisestään”, toteaa Kojo.



“Talouden tilanne on haastanut myös meidän asiakkaitamme ja se on paitsi pakottanut, mutta myös mahdollistanut uusien toimintatapojen ja keinovalikoiman rakentamista”, sanoo Kojo. “Nämä innovatiiviset keinot on otettu niin omaan, kuin uusien sekä vanhojen asiakkaiden käyttöön.”



“Vajaan kymmenen vuoden historiansa aikana Arvo Partners on ollut mukana kasvattamassa verkkokauppoja startupeista aina yli sadan miljoonan liikevaihtoon saakka. Olemme samalla kasvattaneet 30 hengen tiimin, jossa valtaosa osaajista on kasvustrategioiden toteuttamisen senioriasiantuntijoita. Tiimillä on kokemusta sekä kotimaan, että kansainvälisestä liiketoiminnasta.” Arvon pitkäkestoiset asiakkuudet ja pieni henkilöstön vaihtuvuus ovat Kojon erityisiä ylpeydenaiheita.



Tähän asti yritystä johtanut Kari Perko siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi. "Keskityn jatkossa erityisesti johtoryhmän, myynnin ja kasvun tukemiseen”, sanoo Perko, joka myös on yhtiön perustajajäsen.