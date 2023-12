Sokoksen Black Friday teki kaikkien aikojen myyntiennätyksen sekä verkossa että kivijalassa

Sokoksen Black Friday -kampanja onnistui tänä vuonna yli odotusten ja rikkoi kaikkien aiempien vuosien myyntiennätykset. Erityisesti verkkokauppa kävi kampanja-aikana kuumana. Vuoden alussa uudistetun sokos.fin asiakaskokemus on parantunut huimasti, mikä osaltaan siivitti verkkokaupan myynnin hurjaan 76 prosentin kasvuun edellisvuodesta. Koko kampanjan myynnistä verkkokaupan osuus oli lähes neljänneksen.

- Sokos.fi on kehittynyt todella vahvasti niin myynnin, asiakasmäärien kuin käytettävyydenkin osalta. Meille on tullut vuoden aikana uusia merkkejä, kuten Fenty Beauty, Lexington ja Bruuns Bazaar. Myös tuotteiden saatavuus on parantunut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Tämä kaikki on parantanut asiakaskokemusta huikeasti, kertoo Sokoksen ketjujohtaja Mika Laakso.

Monipuolinen verkkokauppa on tärkeä myös kivijalassa asioiville. Yhä useampi asiakas tekee ostoksia sekä verkossa että myymälässä. Kivijalassa asiakkaat hakevat laadukasta asiakaspalvelua, johon Sokoksella ja Emotionilla on panostettu vahvasti. Sokos- ja Emotion-ketjuissa asiakaskokemusta johdetaan Myyn mielihyvää -ohjelmalla, jonka yksi olennainen osa on asiakkaiden kuunteleminen

- Panostuksemme systemaattiseen asiakaskokemuksen parantamiseen tuottaa nyt näkyviä tuloksia. Kaupan liitto julkaisi juuri tutkimuksen, jonka mukaan Sokoksella on paras palvelukokemus omassa kategoriassaan, Laakso iloitsee.

Usein myymälässä asiointia myös edeltää valikoiman tutkiskelu verkkokaupan puolella. Kauneuden tuotteiden myynti kasvoi Sokoksen Black Fridayssa yli 30 prosenttia ja muodin sekä kodin tuotteiden myynti yli 20 prosenttia verrattuna edellisvuoden samaan ajankohtaan.

- Sokoksella panostamme vahvasti monikanavaisen ostokokemukseen. Tällä hetkellä näyttää, että kotimaiset vahvat brändimme Sokos ja Emotion pärjäävät globaalissa kilpailussa ja jopa menestyvät keskimääräistä markkinaa paremmin. Suomalainen kuluttaja selvästi arvostaa verkko-ostoksilla luotettavaa kotimaista toimijaa, sanoo Laakso.

Black Friday on laajentunut usealla toimijalla jopa usean viikon mittaiseksi alennuskampanjaksi. Sokoksella keskityttiin kuitenkin tänäkin vuonna vain perjantaihin ja viikonlopun ympärille.

- Tämä konsepti tuntuu toimivan hyvin. Jo useampana vuonna asiakkaat ovat aikaistaneet joululahjojen ostamista marraskuulle. Black Friday on vakiinnuttanut asemansa yhtenä merkittävänä kiintopisteenä joulukaupassa, Laakso toteaa.