SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Pisa-tulokset ovat koulutuksen hätähuuto Suomen päättäjille

- Tämä on pitkäaikaisen kehityksen tulos. Erityisen huolestunut olen lukutaitopisteiden laskusta. Lukutaidon laskeminen heijastuu välttämättä myös muihin oppiaineisiin sekä yleiseen oppimisvalmiuteen. Huolestuttavinta on se, että heikosti pärjänneet oppilaat pärjäävät entistä huonommin. Myös erityisen hyviä pisteitä saaneet oppilaiden osuus on laskenut, sanoo Razmyar.

Vaikuttavia syitä on monia, mutta Suomella ei ole varaa piiloutua yhdenkään syyn taakse.

- Kyllä pandemiakin vaikuttaa Suomen sekä verrokkimaiden tuloksiin, mutta se ei ole ainoa syy. Myös sosioekonomisen taustan vaikutus on Suomessa kasvanut vuoden 2009 tulosten jälkeen jatkuvasti, mikä on erittäin huolestuttavaa. Poliittisessa keskustelussa osa on pitkään antanut ymmärtää, että syynä olisi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä, mutta tulokset osoittavat, että tulokset ovat laskeneet kaikilla ja kaikkialla, sanoo Razmyar.

Razmyar korostaa, että voivottelun sijaan on katsottava eteenpäin ja tehtävä poliittisia päätöksiä, joilla kurssi käännetään. Hän toivoo tulosten olevan kansallinen herätys.

- Tämä oli koulutuksen lopullinen hätähuuto Suomen päättäjille. Asian kaunistelu ei tule tilannetta muuttamaan. Tulokset yksinkertaisesti tarkoittavat sitä, että poliitikoilta odotetaan nyt ratkaisuja. Se tarkoittaa isoja panostuksia, ei puolivillaista lisärahoitusta. Nykyisetkin koulutuspanostukset jäävät mitättömiksi, kun samanaikaiset kuntien valtionosuuksien indeksileikkaukset syövät niiden vaikuttavuutta. Tämänkin hallituksen koulutuksen erityissuojelus tarkoittaa loppupeleissä leikkauksia. Suomessa on toteutettava pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, jonka on näyttävä myös rahoituksessa. Mikäli haluamme olla koulutuksen huippumaa jatkossakin, on meillä oltava yhteinen tavoite ja yhteiset keinot, päättää Razmyar.