SDP:n kansanedustaja Haatainen: Pisa-tulokset kertovat suomalaisten nuorten oppimistulosten huolestuttavasta kehityksestä

Tänään 5.12. opetus – ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa huolestuneen näköisiä ihmisiä kokoontui kertomaan Suomen Pisa-tuloksista. Tiedostustilaisuudessa kerrottiin, kuinka suomalaisnuorten Pisa-tulokset olivat laskeneet jälleen. Eniten ja merkittävästi Pisa-tulokset olivat laskeneet matematiikan ja lukutaidon osalta.

- Opetus – ja kulttuuriministeriö sanoo raportissaan tuloksia huolestuttaviksi. Uusimman Pisa-tutkimuksen mukaan, jopa joka neljäs pärjää matematiikassa heikosti. Tämän lisäksi lukutaidon lasku oli viidenneksi suurinta muihin osallistuneisiin maihin verrattuna. Nämä ovat hyvin merkittäviä ja vakavia muutoksia, Haatainen toteaa huolestuneena.

- Kiitän Orpon hallitusta oppituntien lisäämisestä perustaitoihin, kuten matematiikkaan ja lukutaitoon. Samalla on ollut kuitenkin järkyttävä kuulla kouluvierailujen yhteydessä, kuinka oppilailla ei ole riittäviä oppimateriaaleja, kuten esimerkiksi tehtäväkirjoja. Koulutuksen kivijalka on kunnissa, jonka vuoksi kuntien rahoitusasema on indeksijäädytysten ja ylimääräisten leikkausten keskellä turvattava, Haatainen toteaa.

Tulokset kertovat myös siitä, kuinka oppimistulokset ovat eriytymässä huolestuttavalla tavalla perheiden sosioekonomisten taustojen mukaan.

- Pisa-tuloksetkin vahvistavat sitä, miten työttömyys ja pienituloisuus vaikuttavat perheen lasten menestymiseen kouluissa. Toivon, että Orpon hallituksen päätökset eivät pahenna eri sosioekonomisessa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia pärjätä koulussa. Nämä tulokset puhuvat sen puolesta, kuinka oppimisen tuen vahvistamista on jatkettava ja riittävä rahoitus turvattava, Haatainen painottaa.

Lopuksi sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Haatainen korostaa lasten ja nuorten lukuharrastuksen merkitystä. Lukutaito ja luetun tekstin ymmärtäminen on avainasemassa kaikkien aineiden, kuten myös matematiikan opiskelussa.

- Tilanne on otettava vakavasti. Nyt meidän pitää kääntää katseemme siihen, miten saamme lasten ja nuorten kirjojen sekä lehtien lukemista ja lukuharrastusta ylipäätään lisättyä, Haatainen päättää.