Sofia Virta: PISA-tulokset ovat hälyttäviä – hallituksen koulutusleikkaukset peruttava

- Hallituksen tulisi perua koulutukseen kohdistuvat leikkaukset, ja suunnata opettajia ja ohjaajia lisää niihin kouluihin ja päiväkoteihin, joissa oppilaiden lähtökohdat ovat kaikkein vaikeimmat. Kuntien rahoitusta ei pidä leikata tilanteessa, jossa koulutus on kuntien suurin yksittäinen tehtävä, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii.

Kouluissa muurataan joka päivä hyvinvointivaltion peruskiveä, josta jokainen lapsi ja nuori on saanut tarvittavat välineet tavoitella unelmiaan yhdessä muiden kanssa. Vihreiden mielestä nyt olisi aika suunnata panokset koulutuspolun alkuun ja varmistaa kaksivuotisen esiopetuksen jatko kokeilusta saatujen tulosten pohjalta.

- On pettymys, ettei Orpon hallitus panosta lasten koulutuspolun alkuun ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen. Juuri päiväkoti ja koulu voivat suojata ja kannatella lasta silloin, kun kotona on vaikeaa.

Hallituksen leikkaukset lastensuojelusta, nuorisotyöstä, kouluilta, kotoutumisesta ja perheiden toimeentulosta syventävät railoja ja murentavat tasa-arvoa yhteiskunnassa. On kestämätöntä, että taakkaa talouden sopeutuksesta kantavat etunenässä lapset ja nuoret.

- Haluan muistuttaa myös, että lapsella on kotona vaikeaa tai vanhemmilla on esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmia, on varmaa, että lapsi kantaa perheen haasteita repussaan myös koululuokkaan. Eivät opettajat ja koulu pysty yksin pysäyttämään oppimistulosten laskua, vaan siihen tarvitaan tueksi vahva hyvinvointiyhteiskunta, Sofia Virta summaa.