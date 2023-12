Kainuun ELY-keskuksen lausunto Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee Puolangan Vaarinkankaalle enintään 12 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 6–14 megawattia ja voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 350 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti hankkeen vaatiman osayleiskaavoituksen kanssa.

Hankealue sijaitsee Puolangan kunnan lounaisosassa. Tuulivoimapuiston hankealue on noin 20 km2 ja se sijaitsee noin 24 kilometriä Puolangan taajama-alueesta lounaaseen ja noin 22 kilometriä Vaalan taajama-alueesta koilliseen. Hankealue rajautuu Vaalan kunnanrajaan ja samalla Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan.

Hankealueella tuotetun sähkön siirtoon valtakunnanverkkoon on tarkastelu kolmea vaihtoehtoa. Ulkoisen sähkönsiirron suunnitteluvaihtoehdoissa SVE1 ja SVE2 tuulivoimapuistoon rakennetaan sähköasema ja tuulivoimapuisto liitetään uudella 400 kilovoltin voimajohdolla Fingridin suunnittelemaan Nuojuankangas–Seitenoikea 400+110 kV -voimajohtoon (Fingrid 2023a). Voimajohtoreittivaihtoehdot (SVE1 ja SVE2) sijoittuvat pääosin Puolangan kunnan alueelle. Vaihtoehdossa SVE1 uuden voimajohdon pituus on noin 14 kilometriä ja se sijoittuu reitin eteläosassa hieman alle kahden kilometrin matkalla Paltamon kunnan alueelle. Reittivaihtoehto SVE2 on noin 19 kilometriä pitkä ja siitä noin viisi kilometriä sijoittuu Vaalan kuntaan. Yhtenä vaihtoehtona (SVE0) on, että Vaarinkankaan hanke liitetään Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston hankealueelle rakennettavalle sähköasemalle maakaapeleilla

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 4.10.-2.11.2023.

Nähtävillä oloaikana saatiin 22 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuvat erityisesti yhteisvaikutukset seudun muiden vireillä olevien tuulivoimahankkeiden kanssa. Vaikutusten osalta oltiin huolissaan erityisesti maisemaan, luontoon ja ihmisten elinoloihin kohdistuvista vaikutuksista, kuten melu- ja välkevaikutuksista.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 3 §:n sisältövaatimukset, kun lausunnossa esitetyt tarkennukset ja lisäykset otetaan huomioon.

Arviointisuunnitelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/vaarinkangastuulivoimaYVA.