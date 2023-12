Kokoomuksen Sofia Vikman: Hallitus toimii Pisa-tulosten kääntämiseksi nousuun

Suomalasinuorten oppimistulokset ovat yhä heikentyneet niin matematiikan, luonnontieteiden kuin lukemisenkin osaamisessa. Kansanedustaja, Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sofia Vikmanin mukaan Orpon hallitus on jo tarttunut työhön perusopetuksen laittamiseksi kuntoon.

"Hallitusohjelmaneuvotteluissa lähdimme siitä, että osaamisen pohja eli perustaidot tarvitsevat vahvistamista. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät luku-, lasku- ja kirjoitustaidot toisen asteen opintoihin. Hallitus uudistaa oppimisen tukea koskevan lainsäädännön siten, että lasten riittävä tuen saanti perusopetuksessa turvataan ja opetushenkilöstön hallinnollinen taakka vähenee", toteaa Vikman.

Perustaitojen oppimiseen perusopetuksen ensimmäisillä luokilla satsataan. Hallitusohjelmassa on sitouduttu kolmen vuosiviikkotunnin lisäämiseen peruskoulun alaluokille.

"Lisätunneilla vahvistetaan oppilaiden perustaitoja eli lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Tämä on tärkeä ja tervetullut panostus. Lapset tarvitsevat aikaa oppia ja opettajat työrauhaa ja aikaa keskittyä työhönsä", sanoo Vikman.

Erityisen tervetulleena Vikman pitääkin koulurauhan vahvistamista.

"Hallitusohjelmaan on kirjattu, että opettajille mahdollistetaan kännyköiden ja älylaitteiden kieltäminen oppitunneilla tarvittaessa", toteaa Vikman

Vikmanin mukaan on luotava tulevaisuudenuskoa siihen, että Suomi viedään koulutuksessa takaisin maailman huipulle.

"Juuri siksi hallitus panostaa koulutukseen, vaikka muilta toimialoilta joudutaan tekemään hyvin kipeitä leikkauksia. Erityisesti varhaiset vuodet ja perusopetus painottuvat hallituksen panostuksissa", lisää Vikman.

Tutkimustulosten mukaan oppimistulosten nostamiseksi tarvitaan perusopetuksessa erityisesti opettajien tiivistä yhteistyötä sekä ennaltaehkäisevää yhteistyötä koulun, kodin ja esimerkiksi sosiaali- ja nuorisopalveluiden välillä.

"Panostuksilla tasa-arvorahaan kouluihin saadaan lisää aikuisia ja opettajien yhteistyön mahdollisuuksia voidaan parantaa. Hallitus on päättänyt lisäksi edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä sekä turvallisten aikuisten läsnäoloa kouluissa. Pirkanmaalla koulunuorisotyöllä on saatu jo paljon hyvää aikaan ja on hienoa, että nyt myös hallitus satsaa toimintaan ensi vuonna 3 miljoonaa euroa", toteaa Vikman.

Vikmanin mukaan maailman paras peruskoulu vaatii toteutuakseen yhteistä tietoon pohjautuvaa kehitystyötä sekä pitkäjänteistä toimintaa.

"Erityisen tärkeää on nyt kääntää katse tulevaan ja ymmärtää vielä nykyistä laajemmin juurisyitä oppimistulosten laskulle. Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajana olen iloinen siitä, että peruskoulun tulevaisuustyö on käynnistetty", Vikman päättää.