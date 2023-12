Accountor on tehnyt sopimuksen ostaakseen Deloitten kirjanpito- ja palkkaliiketoiminnan Ruotsissa vahvistamaan asemaansa Pohjoismaissa

”On ilo kertoa, että Accountorin kasvu Pohjoismaissa jatkuu. Kun viranomaiset ovat vahvistaneet kaupan, saamme Deloittelta yli 120 ammattilaista vahvistamaan kilpailukykyämme ja ydintoimintojamme sekä laajentamaan maantieteellistä asemaamme entisestään Pohjoismaissa”, sanoo Niklas Sonkin, Accountorin toimitusjohtaja.

Yritykset kohtaavat uudenlaisia haasteita digitalisaation sekä uusien regulaatioiden ja määräysten myötä. Talous- ja palkkahallinnon konsultoinnin rooli on siksi tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Tämän vaikutus näkyy niin yrityksille kuin laajemmin yhteiskunnassa.

”Deloitte on hyvämaineinen ja arvostettu yritys, joka on tunnettu ammattitaidostaan. Me olemme sitoutuneita tarjoamaan osaamistamme ja erinomaista palvelua asiakkaillemme. Tämän kaupan myötä pystymme yhä kattavammin vastaamaan alati muuttuviin vaatimuksiin. Samalla mahdollistamme paremmin sekä meille että asiakkaillemme menestystä pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Accountorin Ruotsin maajohtaja Magnus Högvall.

Deloitten puolelta kauppa on linjassa heidän globaalin strategian kanssa:

"Tämä on hyvin johdettua liiketoimintaa, joka tarjoaa kirjanpito- ja kotimaan palkkapalveluita erittäin ammattitaitoisten konsulttien ja neuvonantajien toimesta. Nämä palvelut eivät kuulu Deloitten pitkän aikavälin strategiaan ja palvelutarjontaan. Tätä kautta uskomme luovamme paremmat mahdollisuudet palveluiden kehitykselle ja pitkän aikavälin kasvulle, mukaan lukien henkilöstön kehittymismahdollisuudet. Accountor on yksi alansa johtavista yrityksistä, jolla on kunnianhimoinen kehitys- ja investointisuunnitelma, ja sen arvot vastaavat omiamme", sanoo Anders Rinzén, joka on partnerina Deloittella Ruotsissa.

Kaupan toteutuminen edellyttää kaupan ehtojen ja asianomaisten viranomaisten hyväksyntää.