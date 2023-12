Savoy-teatterin kevätohjelmistossa saksofonistilegenda Kevin Garrett, Roberto Fonsecan orkesteri Kuubasta ja ADG7 Etelä-Koreasta

Savoy-teatterin Savoy WORLD -konserttisarja sisältää konsertteja kolmelta eri mantereelta: Väli-Amerikasta, Aasiasta ja Euroopasta. Sarja alkaa 20. huhtikuuta kuubalaisen La Gran Diversion -salonkiorkesterin vierailulla. Yhdeksänhenkistä orkesteria johtaa pianisti Roberto Fonseca. Grammy-ehdokkaanakin ollut Fonseca tunnetaan muun muassa Buena Vista Social Clubista sekä yli 400 konsertista legendaarisen Omara Portuondon kanssa. Rakkaus kotikaupunki Havannaan ja sen 1920-luvun kuhisevaan musiikkielämään johti Fonsecan ajan hittityylien mambon, rumban ja boleron äärelle. Syyskuussa 2023 syntyi La Gran Diversion -albumi, joka on kerännyt kiitosta kuubalaisen musiikkiperinteen herättämisestä henkiin raikkaalla tavalla.

Konserttisarja jatkuu 18.5. Bretagnen kansallispäivän kunniaksi järjestettävällä La Fête de la Bretagne -konsertilla, jossa esiintyy bretoninkielistä perinnemusiikkia rohkeasti uudistava Startijenn-yhtye. Ranskan luoteisosassa sijaitsevalla Bretagnen alueella on rikas kelttiperinteestä ammentava kulttuurinsa. Bretagnen sydänmailla syntynyt Startijenn yhdistää ikoniset bretagnelaiset instrumentit rock-, rap- ja trance-rytmeihin.

Savoy WORLD -konserttisarjan päättää 22.5. palkittu korealaisyhtye ADG7 (Ak Dan Gwang Chil), joka yhdistelee musiikissaan korealaista perinnemusiikkia, poppia ja funkia. Perinteitä railakkaasti tuulettavan ADG7:n ohjelmisto sisältää mm. gut-rituaalimusiikkia ja minyo-kansanlaulua Hwanghae-don alueelta, joka kuuluu nykyään Pohjois-Korean läntiseen provinssiin. Esityksessä kuullaan useita korealaisia perinneinstrumentteja, kuten daegeum-, saenghwang-, ajaeng-, gayageum-soittimia.

Kevään muihin kohokohtiin lukeutuvat saamelaisten kansallispäivän konsertti esiintyjinään Ánnámáret ja Ailu Valle (6.2.) sekä maaliskuussa kuudennetta kertaa järjestettävä Savoy JAZZFest 6.-9.3.) Kontrabasisti Kaisa Mäensivun suunnittelemassa ohjelmassa kuullaan muun muassa saksofonistien parhaimmistoa, kun Savoy-teatterin lavalla esiintyvät ikoninen Kenny Garrett (la 9.3.) sekä norjalaisen jazzin edelläkävijä Marius Neset (to 7.3.). Savoy JAZZFestin avaa ke 6.3. saksofonisti Timo Lassyn ja trumpetisti Jukka Eskolan Nordic Stew -produktio, jossa he yhdistävät voimansa neworleansilaisten muusikoiden kanssa. Lisää Savoy JAZZFestin esiintyjiä sekä oheistapahtumat julkistetaan alkuvuodesta 2024.

Savoy-teatterin kevätkauden kohokohtia:

6.2. Saamelaisten kansallispäivän konsertti: Ánnámáret & Ailu Valle

6.-9.3. Savoy JAZZFest:

6.3. LASSY - ESKOLA: NORDIC STEW (Suomi/USA)

7.3. Marius Neset Quintet (Norja/Ruotsi/Iso-Britannia)

9.3. Kevin Garrett and Sounds From The Ancestors (USA)

20.4. Savoy WORLD: Roberto Fonseca - La Gran Diversion (Kuuba)

18.5. Savoy WORLD: La Fête de la Bretagne: Startijenn (Ranska)

22.5. Savoy WORLD: ADG7 (Etelä-Korea)

