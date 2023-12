Espoon uuttavuotta juhlitaan spektaakkelimaisella vesi-valo-showlla Tapiolassa

Tapiolan urbaani keskusta muuttuu isoksi juhla-alueeksi



Espoon uusivuosi 2024 -tapahtuma rakentuu kohtaamisten ja osallistavan tekemisen ympärille. Tapahtuma sijoittuu tänä vuonna Tapiolaan, mikä juhlistaa puutarhakaupungin 70-vuotisjuhlavuotta. Tapiola palkittiin kuluvana vuonna myös valtakunnallisen Elävät kaupunkikeskukset ry:n toimesta onnistuneesta keskustauudistuksesta.



Tapahtuman ajankohta on edellisten vuosien tapaan alkuilta, millä halutaan varmistaa hyvänmielen tunnelma ja turvallinen osallistuminen mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Tapiolan monipuoliset kulkuyhteydet kannustavat saapumaan paikalle julkisilla kulkuneuvoilla.



Juhlan pääelementti on veden, valon ja musiikin yhdistävä show



Tapahtuman kohokohtana on kolme kertaa illan aikana esitettävä, Las Vegasin näyttävistä suihkulähdenäytöksistä inspiroitunut, vesi-valo-show. Tuotannon takana on luova- ja tekninen tiimi, joka koostuu säveltäjästä, suunnittelijoista ja ohjelmoijista. Teoksen musiikin on toteuttanut Handshaking-artistinimellä esiintyvä muusikko Fedja Kamari. Salaovi-niminen teos on nimensä mukaisesti kurkistusikkuna jännittävään ja salaperäiseen uuteen vuoteen ja sen lupauksiin. Äänimaailma kipinöi paikoin uhkaavastikin, kunnes se vapautuu harmoniseen juhlasointiin. Kamarin tausta elektronisen musiikin tekijänä kuuluu vahvasti teoksessa, jonka elementeissä on yhtäaikaisesti toistuvuutta ja tanssittavuutta. Vesi- ja valoteoksen toteuttamisesta vastaa media & show -toimija Tanssivat Vedet.



Osana Espoon uudenvuoden juhlaa kaupunkilaiset pääsevät kokemaan kahdeksasta valo- ja ääniteoksesta koostuvan Tapiolan Yö -tapahtuman, joka on koettavissa viikon ajan 7.1.2024 asti. Myös Espoon keskuksessa toteutetaan viime vuoden tapaan taianomainen valopuisto 21.12.2023 - 6.1.2024 välisenä aikana.



Espoo on Euroopan kestävin kaupunki, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia tapoja juhlia uuttavuotta ajankohtaisia ja tulevaisuuden innovaatioita hyödyntäen. Kaupunki ei ole järjestänyt ilotulitusta vuoden 2008 jälkeen.



Tapahtuman tarkka ohjelma ja aikataulu julkaistaan 18.12.2023 ja sen tuotannosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo.



Espoon uusivuosi 2024

31.12.2023 klo 17-21

Tapiolan keskus