Tässä on MEP Alviina Alametsän Barbie-mekko Linnan juhliin!

Vuonna 2023 Linnan juhlien virallinen teema on “Ajat vaihtuvat”. Europarlamentaarikko Alviina Alametsä ja puoliso, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Suomen Lähijunien varatoimitusjohtaja Jaakko Mustakallio tulkitsevat teemaa tänä vuonna tasa-arvon ja sukupuoliroolien kautta.

Asuja inspiroi syksyllä 2023 julkaistu Barbie-elokuva, joka käynnisti maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisia keskusteluja tasa-arvosta ja kulttuurista.

“Liian moni joutuu pienentämään itseään ja mahtumaan tiukkoihin muotteihin, varsinkin miesvaltaisilla aloilla. Tyttöyttä pidetään edelleen huonompana. Puvun pinkit paljetit ovat tälle vastavoima. Haluan viestittää pienille tytöille ja kaikille muillekin, että ne sopivat myös politiikkaan”, sanoo Alametsä.

“Pidimme Barbie-elokuvasta ja sen viestistä. Ajat vaihtuvat, ja myös kuva miehisyydestä ja miehistä on muuttumassa. Tällä hetkellä miehisyyden roolit ovat liian kapeita. Jokaisella pojalla ja miehellä tulee olla oikeus olla juuri sellainen kuin hän on. Meillä on samalla myös erittäin paljon vastuuta siinä, että luomme tytöille, naisille ja vähemmistöille turvallisempaa tilaa”, lisää Mustakallio.

”Rakennetaan Suomea, jossa kaikki voivat olla omia itsejään ja jossa tyttöys ei hävetä. Meidän pitää ehkäistä tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa: tytöille pitää olla oikeus olla elää ilman pelkoa häirinnästä, syrjinnästä ja väkivallasta. Jokaiselle tyttöys on ainutlaatuista”, sanoo Alametsä.

”Oli ilo päästä suunnittelemaan Alviinalle säkenöivän pinkki Barbie-puku! Barbie-inspiraatio oli Alviinan oma toive ja yhdessä suunnittelu oli todella hauska prosessi! Myös Jaakko, Alviinan puoliso, hyppäsi teemaan oitis mukaan pinkillä rusetillaan", lisää suunnittelija Sarianna Niskala.