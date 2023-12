Apua perheille, eläimille ja ikäihmisille - valmennuspalveluyritys SunUran henkilöstö jalkautuu auttamaan ympäri Suomen

Yritysvapaaehtoisuus on hyvin konkreettista tekemistä ja auttamista. Lahdessa tiimi auttaa Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistystä siivoustalkoissa, Tampereella Pelastusarmeijaa joulupata -keräyksen järjestämisessä. Hämeenlinnassa henkilöstö auttaa Hämeen Setlementtiä järjestämään jouluista ohjelmaa paikallisille lapsiperheille, Helsingissä luvassa on pikkujoulujen järjestämistä Naapuruustalo Matinkylässä, yhteistyössä Kalliolan Setlementin kanssa.

SunUra on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa Mielen ry -yhdistys.

"Yhteiskuntavastuu on kaiken toimintamme keskiössä. Haluamme omalta osaltamme edistää yhteiskunnan sekä henkilöstömme hyvinvointia aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä tempaus vaikutti hyvältä tavalta tehdä konkreettisia tekoja hyvän asian puolesta", kertoo Anette Lahti-Sahin, joka toimii SunUrassa talous- ja henkilöstöjohtajana.

"Olemme osallistuneet vuosittain hyväntekeväisyyteen aina jollakin muotoa, ja osallistaneet siihen myös henkilöstöämme. Tänä vuonna halusimme osallistua entistä konkreettisemmalla tavalla ja iloksemme henkilöstö innostui tästä myös", Lahti-Sahin iloitsee.

Pienilläkin teoilla on suuri merkitys - yksi tunti joulupatavahtina tuo joulun kolmelle perheelle

Mukana järjestelyissä on auttamisen tori Commu. Commu on Suomen suurin auttamisen sovellus, joka yhdistää auttajan ja avun tarvitsijan. Sovellusta käyttävät niin yksityiset ihmiset naapuriapuun kuin yritykset kuin yhdistykset vapaaehtoistyöhön. Commulla on jo vuosien kokemus erilaisten yritysvapaaehtoisuuden ohjelmien järjestämisestä. Commun perustaneen Karoliina Kauhasen mukaan yritysten kiinnostus vapaaehtoistoimintaa kohtaan on kasvanut viime vuoden aikana huomattavasti.

“Kaikki lähtee merkityksellisyydestä. Asiakkainamme on paljon asiantuntijayrityksiä, joiden henkilöstön arki on hyvin stressaavaa ja kiireistä”, Kauhanen kertoo. “Kun henkilöstö menee auttamaan esimerkiksi talkoissa tai keräyksen järjestämisessä, auttaminen tuo merkityksellisen tauon muuten hektiseen arkeen. Kun autamme, kohtaamme toisemme ihmiseltä ihmiselle.”

Kauhanen muistuttaa, että pienelläkin avulla on suuri merkitys. Konkreettinen esimerkki auttamisen vaikuttavuudesta löytyy Pelastusarmeijalta. Perjantain tempauksessa SunUran henkilöstö toimii patavahteina usean tunnin ajan Tampereella.

"Yksi tunti joulupadalla tekee kolmelle kotitaloudelle joulun", kertoo sosiaaliohjaaja Johanna Suonpää Pelastusarmeijalta. "SunUran apu on meille tärkeää ja merkityksellistä. Toivon heille kokemusta siitä, että omalla pienelläkin panoksella voi olla tärkeä merkitys suuressa kokonaisuudessa. Toivon lisäksi auttajille hyviä kohtaamisia padalla ihmisten kanssa ja hyvän joulumielen syntymistä."