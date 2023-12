6G tulevaisuuden liikenteen moottorina

Autosta on tulossa yhä vaativampi ohjelmistoalusta. F-35-hävittäjälentokoneessa on kahdeksan miljoonaa riviä koodia. Nykyaikaisessa henkilöautossa on jo satoja miljoonia koodirivejä. Autot vetävät pian vertoja ohjelmiston kompleksisuudessa matkapuhelimille, sanoo Empirical Software Engineering -yksikön professori Tero Päivärinta Oulun yliopistosta.