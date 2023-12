Lapin ELY-keskus on päättänyt suojella entisen Suvannon koulun rakennukset

Ennen jälleenrakennuskautta rakennetut, sodan tuhoilta välttyneet maalaiskansakoulut ovat Lapissa harvinaisia, ja koulutalon rakennushistorialliset piirteet ovat ajalle tyypilliset. Entisen Suvannon koulun rakennukset muodostavat edelleen eheän alkuperäisluonteisen pihapiirin.

Koulutalon ulkoasua on ylläpidetty alkuperäisyyttä kunnioittaen, mikä korostaa koulurakennusten merkitystä osana hyvin säilynyttä kyläkokonaisuutta. Pihapiiri rakennuksineen on merkityksellinen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisesti.

Rakennukset ovat yksityishenkilöiden omistuksessa.

Suvannon kylä säästyi sodan tuhoilta

Suvannon erämaakylä Kitisenjoen varressa on Lapin pohjoisimpia talonpoikaiseen omavaraistalouteen perustuvia kyliä. Kylän rakennuskanta 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta on kokonaisuudessaan säästynyt toisen maailmansodan tuhoilta. Se on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Koulun perustaminen Suvannon kylään liittyy 1900-luvun alkuvuosikymmenien voimakkaaseen väestönkasvuun Lapissa. Yksiopettajainen maalaiskansakoulu valmistui vuonna 1929 palvelemaan niin sanottuna supistettuna kansakouluna Suvannon kylän kouluikäisiä.

Arvokkaita rakennuksia suojelemalla Lapin ELY-keskus edistää alueen kulttuuriperinnön säilyttämistä. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia sekä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.