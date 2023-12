Pirkanmaan ELY-keskus määrää Rajaportin saunan rakennukset suojeltavaksi

Suojelu kohdistuu Tampereen Pispalassa sijaitsevan Rajaportin saunarakennuksen sisätiloihin ja sen kiinteään sisustukseen. Suojelu kohdistuu myös saunarakennuksen, kahvilarakennuksen, ompelijantalon ja piharakennuksen ulkoasuun ja rakennusrunkoon sekä Rajaportin saunan pihapiiriin. Rakennukset omistaa Tampereen kaupunki. Rajaportin saunan suojelua rakennusperintölain perusteella on esittänyt Museovirasto.

Merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja

Rajaportin saunalla on valtakunnallista kulttuurihistoriallista merkitystä.

Museoviraston rakennussuojeluesityksen mukaan Rajaportin sauna on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva yleinen sauna. Rajaportin saunassa on säilynyt sen alkuperäinen tilaohjelma, varustelu ja pihapiiri. Neljän rakennuksen muodostama pihakokonaisuus edustaa Pispalan kaupunginosalle ja sen historialle ominaista elämänmuotoa ja rakennuskulttuuria. 1900-luvun alkupuolella rakennettu ja toimintansa aloittanut sauna edustaa suomalaista saunaperinnettä, joka on valittu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ensimmäisenä suomalaisena kohteena.

Suojelu rakennusperintölailla varmistaa riittävän suojelun

Alueella on vireillä asemakaavamuutos, ja siinä on tarkoitus tarkentaa Rajaportin saunan osalta asemakaavaan sisältyviä suojelumerkintöjä ja kaavamääräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännöksien tai määräyksien avulla ei voida kuitenkaan riittävästi turvata rakennusten säilymistä ja suojelemista.

- Asemakaavalla ei voida riittävästi varmistaa rakennusten sisätilojen ja kiinteän sisustuksen suojelua. Rajaportin saunan riittävän suojelemisen varmistamiseksi on perusteltua tehdä suojelupäätös rakennusperintölain nojalla, kertoo lakimies Roosa Vähänäkki Pirkanmaan ELY-keskuksesta.