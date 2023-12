Turun musiikkijuhlien vuoden 2024 ohjelmisto on julkaistu

Turun musiikkijuhlien vuoden 2024 juhlaviikkoja vietetään 8.-29. elokuuta. Konserttivuosi ja kevään konserttisarja alkaa perinteisellä Katedraali Soi! -viikon avajaiskonsertilla 5. helmikuuta 2024, jossa juhlitaan Total Cello Ensemblen 30-vuotisjuhlavuoden avauskonserttia. 27.4. Turun konserttitalolla nähdään upea poikkitaiteellinen produktio ”Kohtauksia punaisesta Jumalasta” Atte Kilpisen (tanssi) ja Valtteri Lehtisen (näyttelijä) tähdittämänä. Dramaturgian teokseen on tehnyt Pirkko Saisio. Kevätkausi päättyy Suomen Joutsenen kotikonserttiin Eurooppa-päivänä 9.5.

Juhlaviikoilla yli 30 upeaa konserttia ympäri Turkua

Turun musiikkijuhlat tunnetaan erityisesti tasokkaasta ja kansainvälisestä klassisen musiikin ohjelmistostaan sekä kansainvälisistä vierailuista. Lukuisissa juhlaviikkojen konserttipaikoissa taituroivat myös kotimaiset eturivin taiteilijat ja ohjelmistossa on monipuolisesti genrerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Juhlaviikkojen aikana yleisö pääsee nauttimaan yli 30 konsertista ympäri Turkua ja lähiseutuja.

”Iloitsen siitä, että koko ohjelmiston läpileikkaavana ajatuksena on kansainvälisyys, sillä jokainen konsertti linkittyy Euroopan tai maailman keskustelunaiheisiin laajemmin. Tarjolla on musiikin lisäksi elämyksiä, joissa musiikki, taide, arkkitehtuuri, tarinat, ruoka ja kiinnostavat paikat sekä ihmiset kietoutuvat yhteen. Juhlavuodet näkyvät myös sisällöissä ja kumppanuuksissa; esimerkiksi Paavo Nurmen Pariisin olympialaisten valloituksesta on 100 vuotta ja samoin Merikannon kuolemasta on 100 vuotta aikaa – Suomea ja Turkua on eri tavoin nostettu maailmankartalle ja tätä kaikkea haluamme juhlia tapahtumissamme. Samalla tuemme nykyisiä ja tulevia maailmanvalloittajia antamalla heille estradin.” Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Laura Päiviö-Häkämies kertoo.

Festivaalin aloittaa 8.8.2024 Turun ystävyyskaupungista Firenzestä vieraileva Orchestra della Toscana upealla ohjelmalla ja festivaali päättyy kauan odotettuun maailmankuulun mezzosoprano Joyce Di Donaton tähdittämään Eden -konserttiin 29.8.2024. Kansainvälisistä vierailijoista mukana on mm. myös odotettu Gringolts-kvartetti 17.8.

Vuoden 2024 ohjelmassa näkyy vahvasti Turun musiikkijuhlien residenssitaiteilijan Aliisa Neige Barrièren kädenjälki. Hän on suunnitellut ajatuksia herättävän konserttisarjan, joissa hän myös itse esiintyy joko johtamassa orkesteria tai soittamassa. Tähän kolmen konsertin sarjaan kuuluvat konsertit Songs of Judith 12.8. Sibelius-museossa yhdessä Suomalaisen barokkiorkesterin kamarimusiikkikokoonpanon kanssa, Kaikujen temperamentti 13.8. Pyhän Henrikin ekumeenisessa Taidekappelissa yhdessä tanskalaissellisti Jakob Kullbergin kanssa sekä Toinen sydän 22.8. Turun konserttitalolla. Tähän huippukonserttiin dramaturgian on tehnyt Aleksi Barrière. Solistina on mezzosopraano Fleur Barron ja näyttelijänä Akseli Kouki. Kapellimestari Aliisa Neige Barrière johtaa Turun filharmonista orkesteria.

”Musiikin historia ei ole lineaarinen, vaan täynnä salaisia reittejä, aukkoja ja umpikujia, joissa kummittelevat hiljaisuuteen pakotettuja ääniä. Kolmen erikoisesti kuratoidun ohjelman kautta lähdemme löytöretkelle Renaissancesta nykyaikaan, historiaan, joka ei ole vielä kokonaan kartoitettu, eikä kirjoitettu", Aliisa Neige Barrière tiivistää.

Juhlaviikkojen ohjelmistossa on laaja kattaus monipuolista klassisen musiikin ohjelmistoa, yleisön suosikkeja sekä uusia kiinnostavia nousevia taiteilijoita. Mukana on myös mm. Tuomo Rannankarin toivottu konsertti lapsiperheille, Ooppera Skaalan tuottama monologiooppera Loputtomuus, kansanmusiikin, popin ja oopperan kentiltä tuttu laulaja Vilma Jää sekä Logomon Teatrossa nähtävä kolmen sykähdyttävän konsertti-illan kokonaisuus Samuli Putron, Maria Ylipään, Emma Salokosken sekä emma&matilda -duon tähdittämänä. Lisäksi perinteinen kotikonserttisarja avaa jälleen ovia ennen näkemättömiin paikkoihin aina Heidekenistä Laitilan Louhenlinnaan. Myös useat erilaiset juhlavuodet ovat nostettuna ohjelmistoon.

Turun musiikkijuhlien 2024 ohjelmisto on monipuolinen läpileikkaus musiikin juhlaan, josta jokainen löytää varmasti oman helmensä.

5.2. Katedraali Soi!: Total Cello Ensemble (Turun tuomiokirkko)

27.4. Kohtauksia punaisesta Jumalasta (Turun konserttitalo)

9.5. Suomen Joutsenen kotikonsertti

8.8. Avajaiskonsertti: Firenze! (Turun konserttitalo

9.8. Peilikuvia: Kuvaja (Paimion parantola)

10.8. Waltteri Torikka: Merikannon kauneimmat (Turun konserttitalo)

11.8. Nephesh: Seele-kvartetti (Taiteen talo)

12.8. Songs of Judith (Sibelius-museo)

13.8. Paavo Nurmen kotikonsertit

13.8. Kaikujen temperamentti (Pyhän Henrikin Ekumeeninen Taidekappeli)

14.8. Heidekenin kotikonsertit (Perhetalo Heideken)

15.8. Pitsihuvilan syleilyssä (Villa Leppäniemi)

15.8. Taiteiden yö: Samuli Putro 10+10=20 (Logomo)

16.8. Kauniita piikkejä: Maria Ylipää & Emma Salokoski (Logomo)

17.8. Arkkipiispan kotikonsertit

17.8. Rauha: Gringolts-kvartetti (Turun tuomiokirkko)

18.8. Juhlamessu (Turun tuomiokirkko)

18.8. Lauri Katteluksen kotikonsertti (Louhenlinna)

19.8. Koukilla kylässä (Turun kaupunginteatteri)

20.8. Tuomo Rannankari ja Hiekkakakkuorkesteri (Sigyn-sali)

20.8. Langhin kotikonsertit

20.8. Ooppera Skaala: Loputtomuus (Sigyn-sali)

21.8. Rakastetut klassikot: David Munk-Nielsen (Sigyn-sali)

21.8. Vilma Jää (Sigyn-sali)

22.8. Toinen sydän (Turun konserttitalo)

23.8. emma&matilda (Logomo)

24.8. Linnan jooga – Contrabass Getaway (Turun linna)

24.8. Kupliva 20-luku (Turun linna)

29.8. Joyce DiDonato - EDEN (Turun konserttitalo)