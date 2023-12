IHANA Shiraz -punaviini syntyi Valtteri Bottaksen ja Oliver’s Tarangan yhteistyönä

Suomalaisella formulakuljettaja Valtteri Bottaksella on läheinen suhde Australiaan, joka on hänen elämänkumppaninsa, kilpapyöräilijä Tiffany Cromwellin kotimaa. Viinejä intohimoisesti harrastava Bottas on ihastunut matkoillaan etenkin Etelä-Australian viinialueisiin. Kun hän osallistui tastingiin Oliver’s Tarangassa McLaren Valen viinialueella, tilan viinit hurmasivat hänet välittömästi, ja hän löysi viinintekijä Corrina Wrightista sukulaissielunsa. Formulakuljettaja ja viinintekijä päättivät yhdistää intohimonsa täydellisen viinin luomiseen. Lopputuloksena on shiraz, joka on sekoitettu kahden Bottaksen suosikkipalstan viineistä.

IHANA Shiraz on saanut hyvästä syystä suomalaisen nimen.

”Kun maistoin ensimmäisen kerran Tarangan tilan viinejä, sanoin ääneen ensimmäisen ajatukseni: ihana. Tämä shiraz on juuri sellainen viini, jonka olen halunnut tehdä jo vuosia ja jonka haluan jakaa muidenkin kanssa”, Bottas kertoo.

Bottaksella on suuri faniverkosto ja Instagramissa 3,9 miljoonaa seuraajaa, mikä auttaa tekemään viiniä tunnetuksi ympäri maailman. Bottakselle ja Wrightille yhteistyössä on kuitenkin ollut tärkeintä rakkaus viiniin.

”On ollut mahtava kokemus työskennellä Valtterin kanssa. Olen löytänyt hänessä kaltaiseni viini-intoilijan, ja hänellä on loistava makuaisti. Hän on solahtanut perheeseemme niin hyvin, että kutsumme häntä pohjoisen serkuksemme”, Wright kertoo.

IHANA Shiraz -punaviiniä on tehty rajallinen 5 000 pullon erä ja se on saatavissa Australian ja Yhdysvaltojen lisäksi muutamissa Euroopan maissa. Suomessa IHANA Shiraz tulee ennakkomyyntiin lanseerauspäivän 16.12. jälkeen Viinikellari.com-verkkokauppaan, josta sen voi tilata suoraan kotiovelle toimitettuna.

Lanseerausillallinen Savoyssa

Nyt sinulla on huikea mahdollisuus ostaa lippu vuoden kiinnostavimpaan viini-iltaan ravintola Savoyhin Helsingissä, jossa IHANA Shiraz julkistetaan lauantaina 16.12.2023 klo 18 alkaen. Illallisella ovat mukana Valtteri Bottas, Tiffany Cromwell ja Corrina Wright. Herkullisen illan aikana pääsemme tutustumaan Oliver's Taranga -viinitilan huikeisiin viineihin ja nauttimaan niiden ympärille suunnitellun viiden ruokalajin maistelumenun. Illalliselle mahtuu vain 40 nopeinta, joten osta lippusi pian täältä

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Suomalainen Valtteri Bottas on F1-sarjan formulakuljettaja Alfa Romeolla. Hänen intohimojaan ovat ajamisen ja gravelpyöräilyn lisäksi viinit ja artesaanijuomat.

Oliver’s Tarangan tila on tuottanut viinejä 182 vuoden ajan McLaren Valen viinialueella Etelä-Australiassa. Corrina Wright pyörittää tilaa serkkujensa Brioni Oliverin ja Sam Oliverin kanssa kuudennessa sukupolvessa.

Viinikellari.com on laadukkaiden, käsinpoimittujen viinien viinikauppa, jonka valikoiman ovat maistaneet ja arvioineet Viinilehden viiniasiantuntijat. Viinikellari.comin kautta ostetut tuotteet sisältävät aina kaikki Suomen verot ja viranomaismaksut.

Päivi Huhta

paivi.huhta@viinilehti.fi

ihanawine.com

viinikellari.com