Vuoden 2023 turvallisuusjohtaja on Fortumin Juha Härkönen – "Koronasta saadut opit hyödynnettiin välittömästi"

Vuoden 2023 turvallisuusjohtajaksi on valittu Fortumin VP, Security Juha Härkönen. Palkinnon myöntävät vuosittain Aalto EE, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Finnsecurity ry.

Härkönen on työskennellyt eri tehtävissä turvallisuusalalla yli neljä vuosikymmentä ja niistä reilut kaksikymmentä viime vuotta Fortumissa.

Hänellä on kokemusta myös turvallisuusalan konsulttina työskentelystä KPMG:ssä, tuomioistuinharjoittelusta, poliisin työstä sekä pankkimaailmasta, missä hän niin ikään kehitti tietoturvallisuutta.

Härkönen oli aikoinaan myös perustamassa keskusrikospoliisin Tietotekniikkarikosyksikköä ja kehittämässä sen tutkintaa.

Nykyinen työnantaja Fortum on kärsinyt suoraan viime vuosien valtavista kriiseistä, kuten koronapandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Yhtiö toimi aiemmin yli 60 vuotta itärajan toisella puolella. Sodan myötä se päätti poistua kaikista toiminnoistaan Venäjällä ja lopettaa Venäjä-liikesuhteensa.

Kriisien tuomilla synkillä pilvillä on kuitenkin ollut myös hopeareunuksensa.

Koronan alkaessa pitkälle kehittyneet viestintäkanavat – teamsit, zoomit ja sharepointit – helpottivat salamannopeaa siirtymää etätyöhön. Vastaava kanavavalikoima olisi puuttunut, jos pandemia olisi alkanut neljä vuotta aikaisemmin.

”Koronasta saadut opit puolestaan hyödynnettiin välittömästi Venäjän hyökkäyksen ja Venäjän aiheuttamien haasteiden kanssa. Osasimme heti organisoitua, kerätä oikeat ihmiset ympärille. Rakenteet olivat valmiina. Ne tavallaan kopioitiin, substanssi oli vain eri”, Härkönen sanoo.

Huono työilmapiiri uhkaa myös turvallisuutta

Työpaikkojen turvallisuutta ei rakenneta pelkästään turvallisuusosastoilla. Jokaisella työntekijällä on vastuunsa.

”Meillä on sellainen konsepti kuin stop and think – pysähdy ja mieti. Jos sinua vähänkään epäilyttää asia, jota olet tekemässä, mieti uudelleen ennen sen tekemistä – oli kyse sitten sähköpostilinkin klikkaamisesta tai jonkun voimalaitoksen vivun vääntämisestä.”

Se, että kaikilla on vastuu turvallisuuskulttuurin rakentamisesta ja ylläpidosta, on toki myös haaste. Jokaiselle kuulijaryhmälle täytyy löytää sen saavuttava ja sitä puhutteleva viesti ja viestintämuoto, vaikka kaikkia ryhmiä koskeekin sama tavoite.

Tärkeää on, että jokaiselle työyhteisön jäsenelle on selvää, mikä oma rooli on. Maalaisjärjellä pärjää pitkälle – niin töissä kuin vapaalla. Huono työilmapiiri on uhka myös turvallisuudelle.

”Jos työpaikalla on huono ilmapiiri, rohkenen väittää, että siellä ei ole hyvä turvallisuustietoisuus. Ei ihmiset siitä silloin välitä.”

Itsensä kehittäminen ei lopu, vaikka oma ala olisi jo läpikotaisin tuttu

Härkönen tunnetaan johtajana, joka jakaa aktiivisesti oppejaan ja näkemyksiään sekä panostaa omaan ja tiiminsä osaamisen kehittämiseen.

Moni Härkösen tiimiläinen on suorittanut esimerkiksi Aalto EE:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelma TJK:n.

”TJK on tosi arvostettu ja haluttu. Tiimistäni siellä on ollut aina joku, jos vaan on päässyt, ja nyt on tulossa taas uusi osallistuja mukaan.”

Itse hän ei enää käy varsinaisissa turvallisuusalan tilaisuuksissa: niiden teemat ovat jo tuttuja. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei omaa osaamista tarvitsisi kehittää – päinvastoin.

”Jos menen johonkin johtamistaitojen, riskienhallinnan tai markkinoinnin tilaisuuteen, aivoni miettivät koko ajan, miten tämän asian voisi kääntää turvallisuuspuolelle ja miten sitä voisi hyödyntää siellä.”

Vuoden turvallisuusjohtaja -palkinnon saaja on vaativassa johtamistehtävässä toiminut henkilö, joka on ollut aktiivinen turvallisuustoiminnassa ja sen strategisessa vahvistamisessa omassa organisaatiossaan tai laajemmin omalla alallaan. Palkinnon saaja hahmottaa turvallisuutta laaja-alaisesti ja strategisesti ja on omalla panoksellaan edistänyt alan osaamisen kehittymistä Suomessa. Palkinto on jaettu vuodesta 2018 alkaen.