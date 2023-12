Sonkajärven Myllykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.11.2023 30.11.2023 13:30:49 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,22. Nyt taso on enää 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on laskenut marraskuun alusta 12 cm, mutta tuo on käytännössä tapahtunut kuukauden jälkipuoliskolla. Konnuksen tulvakanava on ollut auki elokuun alusta ja Naapuskosken säännöstelypato 16.10. alkaen. Nyt ennuste on, että vedenpinta saavuttaa tavoitetason joulukuun puoliväliin mennessä ja lisäjuoksutukset lopetetaan silloin. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä luparajoissa. Nyt pakkasten jatkuessa juoksutuksia on päästy pienentämään. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa maaliskuulle asti ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja. Juojärvi on 10 cm keskimääräisen yläpuolella. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 62 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihi